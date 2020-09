Abona a violencia falta de policías

Apoyanla tregua contra embargos

Proyectan un mega Parque Lineal

Tienen ganaderos seco panorama

Abona a violencia falta de policías…Y ahora sí que no hay que “buscarle tres pies al gato”, en cuanto al porqué del crecimiento de la inseguridad en el Estado, pues para evidencia está el dato que acaba de confirmarse, de que Sonora sigue teniendo un déficit de 40% de policías municipales y estatales, según el propio gobierno federal, de acuerdo al promedio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). ¡Zaz!

Pues en base a los cálculos de ese organismo internacional, en la Entidad debería haber 8 mil 550 elementos policiales, pero en la cruda e insegura realidad sólo hay 5 mil 110, es decir, faltan 3 mil 440, en lo que es una deficitaria estadística que fuera “apechugada” o aceptada por el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, en su más reciente visita por estos lares, de ahí por qué no han podido contener la ola de violencia. ¿Qué no?

Luego entonceseso de alguna manera explica porque no ha habido una óptima capacidad de respuesta, o como lo han demandado las circunstancias, ante los últimos hechos violentos de alto impacto que se han disparado, sobre todo los municipios más inseguros, como son Obregón, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Magdalena y Caborca, ya que los guardianes del orden, simplemente han sido rebasados por el hampa.

Y es que nomás son 3 mil 865 agentes locales distribuidos en 72 municipios, y “un mil…agro” del rango estatal que los respaldan en las labores de vigilancia en algunas municipalidades, aunque las más grandes son los que concentran a la mayoría; además de recibir el apoyo de la Federación con mil 500 soldados, 202 marinos, y mil 781 elementos de la Guardia Nacional, pero aún así se continúan quedando cortos. ¡Tómala!

Casi por nada es que para el director del Observatorio Sonora por la Seguridad, Manuel Emilio Hoyos Díaz, urge hacer un diagnóstico por ciudad para saber cuántos uniformados se necesitan, aunque a su juicio y como experto que es en esa materia, considera que por estos lares se requería de unos 15 mil, sumando las fuerzas de los tres órdenes gubernamentales, e incluyendo lo que son los investigadores. De ese pelo.

Porque lo que es hasta hoy, las cuentas siguen sin cuadrar en ese terreno policíaco, no obstante y que es uno de los más exigidos por las mayorías, si se toma en cuenta que a la fecha “Hornosío” se ha mantenido con apenas mil 505 polizontes; y después está Cajeme con 473; luego aparece Nogales con 437 oficiales; posteriormente Guaymas con 350; y ya San Luis Río Colorado y Navojoa con 261 y240.¿Cómo la ven?

De ahí el porque es que por más estrategias que han implementado, pero no han logrado contrarrestar la creciente incidencia delictiva, sobre todo la relacionada con el crimen organizado, representada por las ejecuciones, si se analiza que no han empezado por lo más básico, como es el contar con más “polis”, ya que contrario a eso los han venido dado de baja, al no aprobar los exámenes de confianza. ¿Así cómo pues?

Ante lo que deducen que la nueva administración de la 4T, encabezada por el “Pejidente”, Manuel López Obrador, sólo se ha dedicado a “dorar la píldora” en ese sentido, vía su Secre de “Inseguridad”, Alfonso Durazo, como lo volverá a hacer en su próxima visita a Bavispe, anunciada paraeste mes, para reunirse con la familia Lebaron, e informarlescómo va la investigación en torno a la masacre que sufriera ese clan familiar.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Respaldan tregua contra embargos…Contra todo lo esperado, pero a los que se les reconoce lo solidarios que se están mostrando, es a los de la Barra Sonorense de Abogados, al por voz de su “Presi”, Héctor Contreras, apoyar la humanitaria medida decretada por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), del que es titular Francisco Gutiérrez, de suspender los desalojos y embargos en lo que resta del año.

Por Contreras y compañíaigualmente estar conscientes, de que la decisión tomada por el Poder Judicial es muy humana, por la crisis que se vive hoy en día por lo de la pandemia del coronavirus no solamente ser sanitaria, sino también económica, ante la pérdida de empleos y reducción de sueldos que eso ha provocado, de ahí que se sumaran al llamado hacia esos profesionales del Derecho, para que respeten esa tregua. ¡Órale!

O séase que con esa postura que están exhibiendo, más que “tumbarse la Barra”, como dicen los chavos, y actuar fríamente como son las leyes, por el contrario están denotando un sentido social, al por el estilo considerar que no es el momento para llevar a cabo esa clase de diligencias, para sacar, “o echar” a las personas de sus viviendas, o en su caso embargarles lo poco que les queda por no poder pagar alguna deuda.

Así que con esa sensibilidad que están poniendo de manifiesto, sí que le están dando la razón a Gutiérrez Rodríguez y los del STJE, de que por estarse ante una situación extraordinaria, o nunca antes vista, es por lo que deben ponerse en el lugar de esa gente que está en una condición vulnerable económicamente, y en muchos de los casos hasta de salud, por las tragedias familiares que ha causado esa enfermedad. ¡Pácatelas!

Eso al propio Contreras Pérez ventilar, que ni los bancos, ni instituciones mercantiles o empresas que venden a crédito están en un estado más precario que el que enfrentan los demandados, que han caído en cartera vencida no porque malapagas, sino por el hecho de que ya no tuvieron capacidad de pago, al aflorar que infinidad de ellos se quedaron entre la disyuntiva de comer, o cumplir con sus compromisos crediticios.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Proyectan un mega Parque Lineal…Vaya que la que dentro de sus posibilidades presupuestales, sí que ha seguido pensando en grande, es la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, como lo prueba el que ahora firmara un convenio de colaboración con el rector de la Universidad de Sonora, Enrique Velázquez Contreras, para hacer realidad lo que será el mega Parque Lineal Estación Zamora-La Sauceda. ¡Qué tal!

Toda vez que se trata de una obra que iniciarían en el 2021, con una muestra de cinco kilómetros,que abarcaría desde Zamora hasta el Cecytes, la cual beneficiaría a alrededor de unos 300 mil habitantes de la zona rural, así como a grupos de deportistas y ambientalistas de esta Capital y la región en general, y a cuyo diseño adelantan que “le echarían tatema” los expertos de la Unison en esa especialidad. Así la aportación.

En lo que es un proyecto que manejan que en su etapa final contemplará 41.5 kilómetros de ciclovías y trotavías, además de un conjunto de gimnasios al aire libre y áreas para actividades culturales, los cuales planean conectarlos a los parques de beisbol, softbol y futbol que están en esas comunidades que incluirá, con lo que busca promover de manera integral el cuidado de la salud y la actividad física. Ni más ni menos.

De tal forma que así estaría el impacto positivo que tendría en esos sectores poblacionales, entre los que también están San Pedro El Saucito, San Pedro, El Tazajal, La Victoria, Nueva Victoria, además de las colonias urbanas como la Café Combate, Amapolas, Metalera, El Ranchito, Ferrocarrilera, Coloso, Los Naranjos, Hacienda de la Flor, San Juan, El Mariachi, Casa Blanca y La Matanza, entre otras. De ese tamaño.

Más menos así está esa alianza en pro de la urbanización que estáhaciendo CélidaTeresa conEnrique Fernando, para concretar ese Parque Lineal del que todavía falta que den más detalles, pero que desde ya adelantan que será algo único en esta Ciudad del Sol, comparadocon los quehan desarrollado hasta hoy en algunos bulevares, por la magnitud del kilometraje que tendrá, ya que abarcará lo urbano y rural. A ese punto.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tienen ganaderos seco panorama…Tal como se preveía, o se venía venir, la que ya llegó a tal grado, es la falta de lluvias en el Estado, tan es así que lo que es el gobierno estatal le estaría enviando una solicitud de declaratoria de emergencia a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en la que despecha Víctor Villalobos Arámbula, por la sequía que se padece en ese ámbito. ¡Vóitelas!

En esos términos está ese seco y negro panorama que le pintaran los rancheros sonorenses a la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, mediante un encuentro virtual que ayer sostuvieran, en el que dan cuenta que hubo una “lloradera”, casi casi “a moco tendido”, como dice el dicho, por esa falta de agua que cae del cielo, aunque el problema se centra principalmente en lo ganadero, por la escasez de pastura para el ganado.

A ese extremo está la urgencia que le expusieran a Claudia, por haber regiones como la del Sur del territorio sonorense, en la que prácticamente no se han registrado precipitaciones, a diferencia de la sierra alta, de ahí que reporten que lo que es en las zonas de Navojoa, Quiriego y Tesopaco, ya están enfrentando un escenario bastante árido y complicado, de ahí por qué le estarían haciendo esa petición a la Sader. ¡Glúp!

Ciertamente que ha sido una temporada poco llovedora, de ahí los calorones récord que se han presentado, todavía en el actual mes de septiembre, cuando se supone que el termómetro ya debería empezar a bajar, pero por el ambiente estar tan reseco, es por lo que ya está causado estragos en los atos ganaderos, y es por lo que estarían pidiendo el que les “echen un lazo” de ayuda. ¡Mínimo!

Lo anterior en contraste con los que producen becerros de exportación, a quienes le acaba de ir de los mejor, por lo que así está la comparación y los retos que tienen en puerta, para quienes también les deben estímulos federales por unos $219.5 millones de pesos, de ahí que habrá que esperar a ver el de a cómo les va con ese auxilio que le están pidiendo a Villalobos Arámbula, que por lo que se ve, “blandito” no e$. ¡Ups!

Correo electrónico: [email protected]