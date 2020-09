“Sacan a flote” el agua de Hermosillo

Regresa la CFE privilegio$ a $indicato

Da la CEDH “oootro palo” a alcaldesa

Acelera modernidad el Poder Judicial

“Sacan a flote” el agua de Hermosillo…Y una vez más volvieron a salir a flote las dudas que hay, en torno a la calidad del “agua potable” que se consume en “Hornosío”, a raíz de la contaminación provocada por el tóxico derrame de la minera del Grupo México al Río Sonora el 6 de agosto del 2014, al revelarse que dos pozos de esta Capital rebasan los niveles de arsénico y plomo permitidos para el humano. De ese pelo.

Así está la contaminante realidad destapada por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en base a un estudio acuático que hiciera en 60 puntos de ese aún contaminado afluente que ya no ha sido el mismo, después de esa regazón de la mina Buenavista del Cobre, lo que viene a confirmar los que siempre se ha sospechado, de que esas aguas están inundadas de metales pesados. ¡Zaz!

Porque a partir de los análisis que hicieran de muestras tomadas en diciembre del 2019, que es cuando se hizo el trasvase de la presa El Molinito a la “Abelardo L. Rodríguez” de esta Ciudad del Sol, arrojaron que el pozo de San José de Gracia tiene grados de contaminante por arsénico de 0.232, es decir, nueve veces por arriba de la norma permitida; mientras que el de plomo está en 0.031, tres veces por encima de lo aceptado. ¡Glup!

Pero en tanto que persiste esa contaminada, lo incongruente es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acaba de revocar un amparo que había sido ganado por los Comités de Cuenca del Río Sonora, que representa a los municipios serranos afectados, con lo que autorizaron el utilizar de nuevo para el abastecimiento público el pozerío que está comprobado que presenta un riesgo para la población. ¡Tómala!

Sin embargo y para no ir muy lejos, es que en esta “Capirucha” ya también se tiene más confirmado, que se enfrenta ese líquido problema, principalmente en las fuentes de abasto ubicadas en el sector Oriente de esta “Capirucha”, como una vez más lo reiterara la Cofepris, al contradecir lo que reiteradamente han dicho los de Agua de Hermosillo (Agua), ahora por voz de su Coordinador Operativo, Herman Valenzuela Salas. ¿Será?

Toda vez que el citado funcionario casi jura que a los hermosillenses se le provee de agua en cantidad y calidad, dizque porque lo hacen a través de un mezclado con las potabilizadoras, incluso con el suministro que les llega de la obra hidráulica del Novillo, lo que según esto elimina cualquier toxicidad, pero lo cierto es que las pruebas siguen demostrando todo lo contrario, y ahí está el detalle, como decía “Cantinflas”. ¿Qué no?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Regresa la CFE privilegio$ a $indicato…Vaya que quién entiende al ya mal afamado gobierno federal de la 4T, por de cómo les acaban de devolver privilegio$ a los trabajadores de la CFE, en lo que no deja de ser un retroceso, después de lo que ya se había avanzado para erradicar las exce$iva$ canonjía$ sindicales de las que por siempre han gozado, y que en parte es lo que tiene quebrada a esa paraestatal.

Ya que contra todo lo esperado, y según esto con un sentido electorero, lo que es el político de colmillo retorcido de Manuel Barlett Díaz, en su “calidad” de actual director nacional de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), le dio pa´tras a la reforma que le hiciera al esquema de jubilación y pensiones que había regido hasta 2008, con todo y que es una decesión que “de$angrará” aún más sus finanzas. ¡Vóitelas!

En lo que es un condenado rever$azo con el que de nuevo podrán jubilarse con 25 años de servicio y 55 de edad; o en su defecto 30 años de servicio sin límite de edad; mientras que en lo que se refiere a las mujeres, será con 25 años “trabajados”, sin importar los años de vida que tengan, eso a raíz de que el año pasado el “Pejidente”, Manuel López Obrador, prometió mejorarles sus de por sí inigualable$ condiciones laborales.

Esa es la prebenda laboral que les están regresando, además de un alza salarial, en lo que tiene que ver con el proceso de retiro, o de esas jubiladas, y que se pactara en la reciente conclusión de las negociaciones del contrato colectivo de trabajo 2020- 2022 con el $indicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm), y con lo cual no descartan que se estén amafiando con ese gremio sindical. ¡Mínimo!

Y es que por un lado, y con todo y la pandemia del coronavirus, la “Comisión” amenaza con en enviar al Buró de Crédito a los usuarios que no pagan el recibo; y por otro $olpa exce$ivamente a sus empleados. ¡Palos!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Da la CEDH “otro palo” a alcaldesa…A la que “le dieron otro palo”, es “La Chayo” Quintero Borbón, la “Presimun” de Navojoa acusada de lo “píor”, luego de que la CEDH desechara y declarara improcedente la queja que interpusiera contra tres regidores del Cabildo, a quienes denunció por dizque ejercer violencia política de género sobre ella, además de difamación, y “filtrar” de información. ¡Ajá!

Es por eso del sentir general que hay, de que con ese fallo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), se confirma que es una queja con la que Rosario Quintero sólo buscaba desviar la atención, ante el cúmulo de denuncias que hay en su contra por corrupta, en aras de no enfrentar un juicio político por parte del Congreso del Estado, donde por algo ya “la tienen en capilla”. De ese tamaño.

De tal forma que a la cuestionada munícipe emanada de la coalición de Morena, PES y PT, no le saliera la evidente “cortina de humo” que promoviera, ya que en base a la resolución firmada por el Segundo Visitador General, Jorge Guadalupe Romero Meneses, casi casi le mandaron a decir que ahí no se prestan para esa clase de shows, por lo que deberá acudir a otra instancia a presentar esa a todas luces “volada” inconformidad.

Eso si se analiza que la corrupción no tiene nada que ver con ser mujer, pero en su caso de ahí “se ha agarrado” para hacerse la víctima, en vez de aportar las pruebas que comprueben su inocencia, pero dé a cómo aparentemente no tiene como defenderse de los de$vío$ que le achacan en perjuicio del Ayuntamiento navojoense, es por lo que se saliera por la tangente, pero no le siguieron su manipulador juego. De ese vuelo.

Al llegar al grado de solicitar una orden de restricción contra los regidores, Teresita Álvarez Alcántar, Carlos Quiroz Romo y Berenice Jiménez Hernández, que han sido sus más férreos acusadores, pero al “no pegar el chicle”, es por lo que el proceso en la Cámara de Diputados seguirá su curso. ¡Ñácas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Acelera modernidad Poder Judicial…Por si quedaban dudas que después de la actual epidemia de catarros ya nada volverá a ser igual, ahí está lo adelantado por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Francisco Gutiérrez Rodríguez, de que esa instancia ya está en vías de transitar a una modernidad tecnológica que contemplaban implementar con el paso de los años, pero que se ha acelerado.

A ese punto es que en las últimas semanas Gutiérrez Rodríguez y compañía han tenido que adaptarse al uso de las nuevas tecnologías virtuales, para que dentro de poco todos los expedientes del Poder Judicial sean electrónicos, y que las partes involucradas acudan lo menos posible a los juzgados, por lo que esa será la nueva forma de presentar la demandas, en aras de guardar una sana distancia y así evitar contagios. ¡Qué tal!

Pues de lo que se trata es que los usuarios de esos servicios judiciales ya no se amontonen, o “se hagan bolas” para ser atendidos, sino que ahora por la red cibernética puedan ver y revisar el acuerdo que les dicte el juez por Internet, para checar la promoción, o el escrito que interponga la parte contraria, en lo que es algo que se hará gradualmente, hasta que en el corto plazo se llegue a los que ya se denomina expediente electrónico.

De tal forma que en lo que eso es una realidad, por lo pronto hoy en día ya están avanzando al respecto, ya que solamente están atendiendo de manera presencial sólo por cita y en casos especiales, en lo que esperan que sea una modalidad que continúe hasta el fin de año, con la finalidad de cumplir con las medidas preventivas, en lo que ya se está en semáforo verde y se vuelve a la Nueva Normalidad, o cruda realidad.

Si se toma en cuenta que antes de esa urgencia de salud, diariamente se recibían alrededor de un medio centenar de personas en cada juzgado, por lo que ya sumado era “un mar de gente”, de ahí por qué con el nuevo sistema tecnológico pretenden reducir al máximo ese contacto humano, con la consabida prevención, para contrarrestar una enfermedad que todo hace indicar que llegó para quedarse. Así la adaptación.

Correo electrónico: [email protected]