Previenen contra rebrotes “amarillos”…La que desde ya entrará a la medio Nueva Normalidad es esta Capital, luego de que el Comité Municipal de Salud aprobara el color amarillo para Hermosillo, como lo determinara el Semáforo Epidemiológico Nacional para prevenir el coronavirus, por lo que eso implicará la apertura de más sectores económicos, aunque el llamado es a no aflojar el cuerpo, ni las medidas preventivas.

Toda vez que después de más de medio año de restricciones y cierres, volverán a la vida, o a abrir establecimientos como los cines, gimnasios, casinos, restaurantes, boliches, instalaciones deportivas, salones de eventos y expendios de cerveza, obviamente que con restricciones de horario y aforos, a fin de evitar contagios, porque eso no quiere decir que el peligro por ese letal virus ya haya desaparecido. De ese pelo.

Tan es así que algunos giros como los centros nocturnos, bares, cantinas y todo lo que se le parezca, permanecerán cerrados hasta que la semaforización de la Federación cambie a verde, por ser escenarios de alta probabilidad de contagio; al igual que los negocios de videojuegos para niños, y es que para empezar y acabar pronto, sería muy difícil controlar a los borrachos para que acaten las medidas de prevención.

Igualmente en Bahía de Kino continuarán con los filtros preventivos y la operación limitada de carpas, para impedir que haya aglomeraciones de personas en espacios reducidos, de ahí que mantendrán los operativos con los elementos del Departamento de Bomberos, así como de Seguridad Pública, e Inspección y Vigilancia, entre otras dependencias, principalmente los fines de semana. ¡Cuando menos!

No por nada es que la alcaldesa, Célida López Cárdenas, exhorta a no relajarse contra ese mal, y por el contrario seguir siendo estrictos en la supervisión del cumplimiento de las disposiciones sanitarias decretadas por las autoridades, ante la reapertura de más inmuebles comerciales, y de esa forma minimizar un posible rebrote, ya que de ignorarlas, dicen que podría presentarse un resurgimiento a medidos de éste mismo mes.

De ahí que la recomendación que hacen, es de aprender a convivir con ese nuevo bicho surgido en China, y que ahora implica el usar más que nunca el cubreboca en todo lugar, además de gel antibacterial, y el guardar la sana distancia, si se toma en cuenta que ya hay una mayor movilidad, lo que incrementa la probabilidad de infectarse, por lo que advierten no confiarse, a partir de que podrá acudirse a más partes. ¿Qué no?

O séase que la advertencia es de no abusar de que habrá la opción de tener más movimiento, o salideras, porque lo que es dicho patógeno no dejará de estar al acecho de la población, de ahí la alerta que volviera a lanzar la Organización Mundial de la Salud, de que los tumultos y eventos masivos son el principal vehículo de infección, es por ese de que la instrucción que hay, es la de en todo momento sacarles la vuelta. ¡Zaz!

Destaca la “Gober” en cuentas claras…Y entre las tantas malas noticias que hay hoy en día, la que vaya que está para levantar el ánimo de las mayorías, es la de que el Estado se ha colocado como la tercera Entidad a nivel País en recuperación de empleos, en medio de la actual epidemia, como lo revelara el vocero oficial del Plan de Reactivación Económica estatal, Luis Núñez Noriega. De ese vuelo.

No obstante y que el también titular de la Comisión de Fomento al Turismo (Cofetur) resaltara, que el que esté volviendo a haber chamba no es producto de la casualidad, sino de la estrategia integral implementada por la ejecutiva sonorense, Claudia Pavlovich, aunado a la mano de obra de calidad y paz laboral existente, de ahí que se sigan atrayendo inversiones y nuevos proyectos, a pesar de las dificultades pandémicas. ¡Qué tal!

Para el caso puso varios ejemplos de esa reactivada económica, como el que la firma Creation Inc abrirá una fábrica de componentes electrónicos y contratará a mil empleados; mientras que Imax con su planta en Nogales generará mil 500 empleos; en tanto que la empresa japonesa Yazaki recontrató a tres mil 200 trabajadores; y actualmente los consorcios Ford y Constellation emplean a más de seis mil trabajadores.

Lo anterior aunado a promociones extraordinarias que se han hecho, como el apoyo mediante créditos a tasas preferenciales para la Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MiPyMes); sumado al impulso que se le ha dado al comercio en línea, por medio de convenios firmados con empresas mundiales como Alibaba, Mercado Libre, Amazon, entre otras, lo que explica el porqué de esos buenos resultados que se están teniendo.

En lo que es un acierto del que consideran que se lleva el mayor crédito la Secretaría de Economía, presidida por Jorge Vidal Ahumada, a partir de que han promovido un trabajo coordinado con las demás instancias, mismo que ha rendido frutos, como ya se está visibilizando con ese logro alcanzado en la República Mexicana, y es que contra todo lo esperado, pero la inversión no ha parado. A ese grado.

Y para quien dude que Pavlovich Arellano ha destacado en todos los rubros, ahí tienen que también ayer consiguiera el primer lugar nacional en Rendición de Cuentas y los primeros sitios en Planeación, Ejercicio y Control, según el Diagnóstico Nacional de la Implementación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño 2020 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

No les ha faltado a restauranteros…Y por si algo les faltara a los restauranteros, pues resulta y resalta que ahora encontraron una granda, y no de fruta, sino explosiva, en las inmediaciones del comedero de nombre Palominos, ubicado en Paseo Río Sonora y Galeana, en el área del Centro de Gobierno, lo que provocó una intensa movilización policiaca, por la peligrosidad que representaba. Ni más ni menos.

Es por lo que cundiera la alarma ante ese artefacto descubierto en las escaleras que dividen a ese negocio culinario, y las oficinas de la Fiscalía de Delitos Electorales, en la que recién nombraran como fiscal a Daniel Núñez, por lo que las especulaciones no se hicieron esperar, de ahí que hasta el Comisario General de la Policía hermosillense, Gilberto Landeros, hiciera acto de presencia, y no es para menos. ¡Vóitelas!

Por no ser normal ese tipo de hallazgos, en lo relacionado con esa clase de armas que están fabricadas para detonarse, y a las cuales no cualquiera tiene acceso, sino solamente los delincuentes relacionados con el crimen organizado, de ahí que se solicitara que acudieran los elementos del Ejército Mexicano para que la revisaran, y en su caso desactivarla, para que nadie corriera peligro, ante un posible explotido. ¡Ups!

Aunque por suerte no pasó del mero susto, después de la inspección que hicieron los expertos en explosivos de la Sedena, al descartar que pudiera representar un riesgo de explosividad, no obstante lo que no pudieron evitar, es que cundiera el pánico, “o cúnico”, como dijera “El Chapulín Colorado”, entre la gente que se mueve en ese punto, que también es de oficinas, porque a querer y no, pero se quedaron con el resquemor.

O séase que hasta eso están teniendo que enfrenar los restaurantes, a los que por cierto les acaban de ampliar el horario de operación, de las 6:00 a las 24:00 horas, con una asistencia de comensales del 80% de su capacidad, pero con lo que pasó en el Palominos, quién sabe si se les ahuyente la clientela. ¿Será?

“Hace parar antenas” ola de violencia…Quien sí que “puso el dedo en la llaga”, es la gobernadora Claudia Pavlovich, al manifestar su preocupación por la creciente ola de violencia que ha aflorado en algunas regiones de Sonora, por lo que adelantó que buscará una reunión urgente con los operadores de la Cuarta Zona Militar, así como con los de la Guardia Nacional, para evaluar esa inseguridad. ¡Tómala!

Y ciertamente que no es para menos que Pavlovich Arellano esté poniendo el grito el en cielo, ante esa escalada violenta, al lanzarle una ¡S.O.S! a los del Ejército y de esa Guardia, que pareciera que está pintada, al referirse en específico a la insegura situación que impera en Guaymas y Empalme, donde desde el viernes y hasta ayer se habían registrado más de 20 ejecuciones, sin que las instancias municipales respondieran.

Así de “calientes” se pusieron esas plazas, incluidas las de Magdalena, Santa Ana y Caborca, de ahí que la Mandataria Estatal dijera con todas sus letras que: “Estoy solicitando ver al general, hay ciertas cosas que no me gustan, se están saliendo de todo contexto y estoy muy preocupada en este tema”, y es que pareciera que para los representantes del gobierno federal no pasa nada, a pesar de que las balaceras están a todo lo que dan.

Eso al Claudia apuntillar, que si bien una de las problemáticas prioritarias es el Covid-19, pero igual de urgente es la seguridad de los sonorenses, de ahí por qué ya le esté tocando la puerta a los militares, para que le den una explicación del porque se está perdiendo el control, y es que lo que nomás no cuadra, es que en la zona guaymense y empálmense haya más presencia de ellos, y no detengan a nadie. Así de raro.

Aunque las dos gotas que derramaron el vaso, son los homicidios de un niño de 12 años, y el de la joven universitaria, Rosalía Yazmín Duarte, por la indignación ciudadana que causaran, aunque es investigado como un feminicidio, de ahí las expectativas que hay, por el posible encuentro de la “Gober” con los altos mandos de la milicia, porque lo que es el secretario nacional de “Inseguridad”, Alfonso Durazo, ni sus luces.

