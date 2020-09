Que ¡“le dan má$ ala$! a los yaqui$

Exhiben a Hacienda de los Te$oro$

¿Aprenden la lección los Bomberos?

Son ejemplo nacional los del Coves

Que ¡“le dan más ala$! a los yaqui$…A los que sí que les han seguido “dando más ala$”, y por eso con más ganas han continuado cobrando en los bloqueos que mantienen en la carretera federal, es al grupúsculo de yaqui$ que exige una cuota por pasar en Vícam y Loma de Guamúchil, según se desprende de la postura ayer reiterada por el “Presi” AMLO, de que eso se acabará cuando les resuelvan sus demandas.

O séase que ante tal complacencia de esa ilegalidad, se deduce que les están dando manga ancha para hacer y deshacer, y para prueba está que el fin de semana ya dobletearan el cobro, o robo en despoblado que le exigen a los viajeros, al incrementarlo de $50 a $100 pesos para vehículos cerrados, y hasta $200 pesos para los tráiler, camiones y vehículos de carga, con lo que están haciendo un negocio redondo. De ese pelo.

Sin embargo lo que es Manuel López Obrador volvió a avalar esa extor$ión de las llamadas autoridades duales, o disidentes de esa tribu, por la forma en que han seguido afectando a terceros, al salir con que la gente no protesta por gusto, sino por necesidad, y que en la medida en que le den respuesta a sus peticiones eso ya no pasará, lo que todavía está por verse, por como han hecho de las manifestaciones su modu$ vivendi.

Ya que derivado de ese solapamiento presidencial, se intuye que es un eternizado conflicto tribal que continuará yendo pa´ largo, con todo y que López Obrador asegurara que están por llegar a un arreglo con los rebeldes de esa levantada tribu, para en definitiva solucionarles lo que por añales han pedido, en cuanto a tierras, agua y demás, lo que consideran que es una bandera que sólo han usado como pretexto. ¡Y no saben!

Y tan no se ve que haya un avance real, con relación al diálogo que iniciaran hace varias semanas, que al ser cuestionado sobre el cómo van esas pláticas de estiras y aflojas, simplemente no soltó prenda, aunado a que lo que es su representante ante ese grupo étnico, como es el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, nomás no ha vuelto a informar sobre ese lío que no tiene para cuando. ¡Ñácas!

Luego entonces eso viene a explicar por qué ahora andan más alzados que nunca, al punto de que ahora intimidan a los usuarios de la Cuatro Carriles con esa cobranza de peaje, es decir, ya no es con lo que gusten cooperar para la causa, sino que mínimo es un “cienón” el que les bajan como obligación, que multiplicado por las diez mil unidades vehiculares que cruzan por día, son alrededor de un millón de pesos diarios.

Ese es uno de los tantos “fierros que tiene en la lumbre” el tabasqueño, quien por cierto hoy a las 9:00 horas rendirá su II Informe de Gobierno, aunque da uno diario con sus conferencias mañaneras, y en el que no respetarán el tope de 50 de invitados, ya que habrá 70 en Palacio Nacional, entre representantes del sector obrero, empresarial, de gobernadores, Congreso, Senado, Suprema Corte y su Gabinete, entre otros. ¡Zaz!

Exhiben a Hacienda de los Te$oro$…Con la que vaya que debe sentarse un precedente, es con la dominguera protesta que realizaran alrededor de 300 familias que compraron terrenos en el fraccionamiento campestre Hacienda los Te$oro$, ubicado en el kilómetro 27 de la carretera a Bahía de Kino, luego de que el domingo cerraran esa rúa para denunciar que “les vendieron gato por liebre”. De ese vuelo.

Porque así estuvo ese plantón con el que hicieron pagar a justos por pecadores, o más bien estafadores, para ventanear a la promotora fraccionadora denominada Mazocoba, que solamente les diera coba, porque la hora de la hora no les cumplió con el contrato, ya que los predios se los ofrecieron con agua y servicios públicos básicos, pero después de 15 años carecen de agua, energía eléctrica y drenaje. ¡Tómala!

Es por eso que ya en la desesperación ante ese incumplimiento, optaran por manifestarse invadiendo la citada cinta asfáltica, a fin de ser escuchados, aún y cuando es un problema entre particulares que debe arreglarse en los tribunales, y no tratando de culpar a las autoridades municipales y estatales, como ya se los revirara el director Comercial de Agua de Hermosillo (Aguah), Iván Sandoval Gámez. Ni más ni menos.

Y es que por más y que exista la voluntad de las instancias oficiales de ayudarlos en esa problemática, pero es una irregularidad que compete al ámbito de desarrolladores y compradores, por lo que si esa fantasmal inmobiliaria no quiere cumplirles con lo que les prometiera en la publicidad, cuando se las pintaran muy bonito, lo que procede es que interpongan una demanda, que es algo que extraña que no hayan hecho ya.

Pues en todo caso a donde deberían acudir a plantarse, es ante esa empresa, así como el “echar de cabeza” a los Notarios y funcionarios que en su momento autorizaron ese complejo de lotes, aún y cuando no contaban con lo que anunciaban, y es que en lo que corresponde a la distribución del vital líquido, ya Sandoval les había adelantado que no están facultados para perforar un pozo y que tienen que gestionarlo ante la Conagua.

A ese extremo de errados andan, buscando culpables donde no los hay, cuando la responsable es Mazocoba.

¿Aprenden la lección los Bomberos?…Una vez más se está confirmando aquello de que, muerto el niño, o en este caso ahogado el bañista en Bahía de Kino, a tapar el pozo, o reforzar la seguridad, como lo ventilara el jefe del Departamento de Bomberos de Hermosillo, Juan Francisco Matty, al manejar que ya implementaron operativos especiales en ese balneario para salvaguardar la integridad de sus visitantes.

Eso pone de manifiesto que Matty Ortega y compañía aprendieron la lección, después de que un domingo anterior se registrara una tragedia, luego de que un hombre perdiera la vida al estarse bañando en el mar, al quedar más que evidenciado que después de rescatársele los tragahumos no le proporcionaran los primeros auxilios de manera adecuada, como se exhibiera en un video que se volviera viral. ¡Vóitelas!

Es por lo que se está aclarando, que el Grupo Operativo de Rescate Acuático de esa institución de emergencia a reforzado las medidas de vigilancia, y sí que lo hicieron en un muy buen momento, al trascender que el fin de semana la mencionada playa estuvo abarrotada de paseantes, aunque reportan que solamente se registraron quemaduras de aguamala entre los bañistas, pero nada grave que lamentar. De ese tamaño.

No en balde es que el siempre bien intencionado funcionario recalcara, que los citados salvavidas están capacitados y certificados para prestar sus servicios de auxilio en la zona turística, además de contar con el equipo correspondiente para socorrer a las personas, como son motos acuáticas, cuatrimotos y carros, sin faltar los oxímetros y desfibriladores para una rápida atención, con la finalidad de evitar hechos trágicos.

Con esa misión durante doce horas realizan recorridos permanentes, de las 8:00 a 20:00 horas, con tres elementos comisionados en esa zona, y otros cuatro que se le suman de esta Ciudad del Sol, además del mismo Matty, que es el que hace las veces de supervisor, para que no les vuelva a pasar el que se les muera alguien, con todo y que justificaran que la víctima ya no contaba con signos vitales al sacarla del agua. ¡Ajá!

Son ejemplo nacional los del Coves…Y el que se convirtió en un saludable buen ejemplo a nivel País, es el innovador programa de sanitización de espacios públicos, casas y autos que creara la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (Coves), de la que es titular Ely Sallard Hernández, de ahí que lo expusiera ante el Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (Conorevi). Así el acierto.

De esa forma dan cuenta que Elia Sahara y los el Coves “han echado el extra”, a partir de que en un principio la industria de la vivienda no fuera considerada como actividad esencial durante la epidemia del coronavirus, al frenarse las obras de construcción de tipo social que se tenían programadas para el presente año, de ahí que buscaran una forma de apoyar a las familias para reforzar las acciones preventivas de salud. ¡Qué tal!

Así que como parte del Pacto Para Que Siga Sonora, impulsado por la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, es que promovieran ese esquema de desinfección que ha tenido una gran aceptación, por estar enfocado al entorno donde las familias pasan más tiempo durante el confinamiento, además de que aprovechan las visitas a las colonias para llevar el mensaje y recomendaciones para el cuidado sanitario.

Luego en entonces en una sesión virtual, es como Sallard Hernández compartiera esa positiva experiencia, ante una organización que agrupa a 30 organismos estatales de vivienda en México, al compartirles que a la fecha han sanitizado más de 7 mil 500 domicilios, parques y plazas, incluso incluyendo los automóviles, para brindarles más seguridad los núcleos familiares, donde un integrante tenga que salir por motivos de trabajo.

En esos términos está ese acierto, o estrategia surgida a raíz de las políticas impulsadas por Claudia para cuidar la vida de la ciudadanía, de ahí que sea una de las que han puesto al Estado a la vanguardia, como otras tantas que ha ideado la Mandataria Estatal, y que es por lo que hoy en día ya se esté en color amarillo en el semáforo epidemiológico, a pesar de ya van más de 28 mil 500 casos, y alrededor de 2 mil 700 muertos.

