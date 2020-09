Se alistan alumnos del Cobach para Desafío F1 in Schools

Son 60 alumnos de la institución en la competencia por lo que recibieron capacitación en ingeniería, manufactura, emprendimiento y diseño gráfico

Alumnos y docentes del Colegio de Bachilleres (Cobach) Sonora que participarán en el Desafío Tecnológico F1 in Schools y 4×4, concluyeron la capacitación rumbo a la etapa nacional con modalidad a distancia, del 19 al 30 de octubre de 2020, en Aguascalientes.

Víctor Mario Gamiño Casillas, director general del Cobach Sonora, informó que los 60 participantes de la institución en esta competencia, fueron capacitados en temas de ingeniería, manufactura, emprendimiento y diseño gráfico, áreas de conocimientos fundamentales, que son base del modelo STEM requerido en F1 in Schools.

“Esta capacitación se llevó a cabo del 24 al 27 de septiembre y estuvo enfocada en la metodología que los equipos de Cobach Sonora deben aplicar en los temas mencionados dentro de los portafolios y demás elementos de competencia que evaluarán los jueces en la final nacional“, expresó.

El Cobach Sonora competirá con ocho escuderías en total, entre ellas, cinco de categoría de Desarrollo y tres de Profesional, distribuidas en los planteles Reforma, Nuevo Hermosillo, Hermosillo V, Navojoa, Obregón III, Lic. Alberto Flores Urbina (Ciudad Obregón) y Caborca.

“El entrenamiento base, que tiene por objetivo hacer una presentación exitosa de nuestros equipos, se encuentra bajo la supervisión del Departamento de Innovación Educativa en Dirección Académica, ahí es donde se centra la coordinación institucional de este proyecto, y estamos preparados para hacer un buen papel”, expresó Gamiño Casillas.

Destacó que los instructores del curso de capacitación son ex alumnos de Cobach que tuvieron la oportunidad de vivir la experiencia de forma exitosa con sus escuderías en años anteriores a nivel internacional, particularmente, en Reino Unido y Singapur.

En el curso, participaron los mundialistas en F1 in Schools, Marisi Gutiérrez Ruiz, ganadora de la beca de estudios en la Academia de Ingeniería Unilever Williams en Ingalterra; Saúl Duran Jiménez, líder y jefe de Ingenieros en Sonora Motors, escudería del ITH; Ángela Reza Jiménez; productora en Capomo Producciones y Emmanuel Padilla, fundador del proyecto de diseño gráfico King PlayingCards y PDLL Studios, todos estudiantes universitarios en la actualidad.