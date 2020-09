Se aísla enfermera en hotel Covid

Para proteger a su familia de un posible contagio de Covid-19 y evitar riesgos en la salud de su mamá y su hermano, Eva Moroyoqui, enfermera asignada al programa Anticipa, se aisló desde el inicio de la pandemia en el hotel Covid que opera la Secretaría de Salud Sonora.

La enfermera es encargada de capturar las pruebas de PCR de las personas con sospecha de Covid-19 y que acuden a ser valoradas al Centro Anticipa ubicado en la Arena Sonora en Hermosillo.

Eva explicó que decidió aislarse para no poner en riesgo la salud de su mamá, porque sabe las consecuencias que todo esto puede traer, por lo que optó por cuidar lo más posible del virus a su familia.

«Me motiva principalmente aportar algo, luchar contra la pandemia, ver por los pacientes, ver por nuestro estado, aportar algo de lo mucho o poco que uno sabe, me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho cómo trabajamos en equipo en Anticipa, el buen ambiente laboral que tenemos», narró la enfermera.

Describió que todas las mañanas al llegar, se cambian y se reúnen para hacer una oración, misma que la dirigen diferentes compañeros, y si alguien quiere externar su agradecimiento, si alguien quiere dar gracias a Dios lo puede hacer.

«Deseo que ya no haya más decesos y quien llegue a enfermar sobrelleve la enfermedad bien, que no se agrave, que las personas hagan conciencia de lo que está pasando, que esto es en serio, que al final hayamos aprendido mucho de todo esto y aprendamos unos de otros, que no seamos egoístas, sabe que estamos todos para todos», culminó la joven enfermera.