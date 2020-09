Repuntan accidentes automovilísticos

Seis accidentes tipo volcadura que dejaron 12 personas lesionadas, una de ellas de gravedad, se registraron entre el sábado pasado y la madrugada de ayer en Hermosillo, reveló Luis Alonso Durón Montaño.

El jefe del Departamento de Tránsito indicó que dos de los percances sucedieron en la zona rural poniente del municipio y el resto en el casco urbano; en la mayoría fue determinante el factor velocidad.

“Todos los accidentes fueron por factor humano, principalmente por exceso de velocidad, y probablemente en algunos por ingesta de alcohol pero eso lo determina otra instancia”, manifestó.

El sábado se atendió una volcadura en el sector Villa Verde, que dejó una persona lesionada y el percance fue ocasionado por el exceso de velocidad, dijo.

“El domingo se registraron cuatro volcaduras, una en el kilómetro 54 de la Carretera 100 que dejó cinco personas lesionadas; otra en la Carretera 4 Sur, con cinco personas con lesiones que tardan menos de 15 días en sanar.

“También sucedió otro percance similar en la calle Nueva Circunvalación de la colonia El Coloso Alto, sin personas lesionadas, y uno más sobre el bulevar José María Morelos”, precisó.

Durón Montaño agregó que el sexto accidente sucedió a las 04:58 horas de ayer sobre la Carretera 100, a la altura del kilómetro 17.

Sobre movilidad

En Hermosillo la movilidad ya se ve normal, las personas sienten que tienen menos limitaciones al haber cambiado el semáforo a amarillo, por la pandemia de Covid-19, manifestó el jefe de Tránsito.

“Estamos reforzando la presencia en las arterias viales para prevenir accidentes, y específicamente los fines de semana en Bahía de Kino, localidad que este fin de semana tuvo un aforo de entre cuatro y cinco mil vehículos entre las 10:00 y 13:00 horas”, comentó.

Los ebrios en Kino

En Bahía de Kino se instaló el filtro en el sector denominado «Pulpo Loco», en el cual se detectó a 24 personas conduciendo en estado de ebriedad o aliento alcohólico, dijo.

“También se realizaron once cambios de conductor y se pidió a seis personas que retornaran debido a que no se encontraban en condiciones óptimas para conducir, por ingesta de bebidas con contenido alcohólico”, apuntó.

Recomendaciones

La tarea de prevención de accidentes viales es de todos no solamente de las autoridades, y es importante que las personas tomen en cuenta y lleven a cabo las recomendaciones, que se emiten para logar dicho objetivo, expresó Durón Montaño.

“Personal de Tránsito seguirá con los operativos, tanto en la ciudad como en las zonas rurales, que incluye a Bahía de Kino, el punto con mayor afluencia durante los fines de semana.

“La recomendación es la de siempre; que no se excedan los límites de velocidad al conducir, que no se utilicen los acotamientos como carriles (sobre Carretera 100) y por supuesto que no se consuman bebidas embriagantes si se va a conducir”, puntualizó.