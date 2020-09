Reportan la desaparición de un joven

Ismael Mondragón Fuentes tiene de 29 años. La madre del hombre asegura que el último mensaje de texto por teléfono celular que recibió fue: «Te gustaron las flores». No le ve desde el lunes 21 de septiembre

«Te gustaron las flores» es el último mensaje de texto por teléfono celular que guarda la mamá del joven Ismael Mondragón Fuentes, de 29 años de edad, que desapareció el lunes 21 de septiembre y hasta ayer no había ningún indicio de su paradero.

La angustiada madre dijo que ella cumplió años el pasado lunes y recibió en su casa un arreglo de flores y como nadie le decía quién las había enviado le escribió a su hijo si él la había mandado y le contestó “te gustaron las flores, es un regalo de todos tus hijos”.

Era un arreglo muy bonito de tonalidad lilia, porque su color favorito es lila – morado, comentó la señora al agregar que más tarde su hijo acudió a su casa y se fue como a las 8:35 de la noche fue la última vez que lo vio, se despidió tranquilo, como es él, un joven tranquilo sin vicios.

“Yo no me di cuenta que no había llegado a su casa hasta ayer (martes) a las 2:00 de la tarde cuando me dieron la noticia”, abundó la mamá Ismael Mondragón.

Desconoce si se fue en un Uber o un camión de transporte, no quiso que le dieraraite su papá para no molestar, relató.

La esposa de su hijo acudió a todas las instituciones competentes a interponer la denuncia de desaparición, sus amigos han utilizados las redes sociales para localizarlo, su foto se ve por Facebook, Twitter, etcétera, añadió

Dijo que el teléfono de su hijo dejó de funcionar el martes en la madrugada, las llamadas entraban a buzón, hasta ayer nadie se había comunicado con ningún integrante de la familia para dar información de Ismael Mondragón.