Renuncian seis subdirectores de Conagua

Los seis subdirectores generales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) renunciaron este jueves luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una limpia en el organismo.

Entre los funcionarios que presentaron su carta de renuncia se encuentran Eduardo Seldner, quien se desempeñaba como subdirector general de Administración.

Seldner fue director de Administración y Finanzas del PAN entre 2001 y 2005, y como director adjunto de Administración durante la presidencia de Vicente Fox estuvo involucrado en el llamado Toallagate, derivado de la compra en Los Pinos de toallas a precios elevados, lo que provocó que fuera inhabilitado durante tres meses por la Secretaría de la Función Pública.

Durante el Gobierno de Felipe Calderón, el hoy ex funcionario de Conagua fue titular del Órgano Interno de Control del Consejo de Promoción Turística, y jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de ProMéxico.

En 2018 renunció al PAN junto con Margarita Zavala, considerada su mentora, y se incorporó a su campaña presidencial como coordinador de Finanzas, de ahí que fuera señalado como su operador financiero.

También renunció al cargo de subdirectora general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento Patricia Ramírez Pineda, quien fue candidata a presidenta municipal por el PAN en Tecate, Baja California, en 2013.

Otras renuncias fueron las de Celia Maya, subdirectora general Jurídica, y de Eugenio Barrios, subdirector general de Administración del Agua.

Asimismo, Víctor Yamanaka Alcocer, quien fungía como subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola, y Alfredo Ocón Gutiérrez, subdirector general Técnico.

Esta mañana, el Presidente anunció que iniciaría una limpia en Conagua, luego de asegurar que el organismo estaba tomado por personas afines al PAN.

«Adelanto que van a haber cambios en la Conagua, porque estaba tomada la Conagua por estas mismas personas, por el PAN. No es venganza, vamos a estar viendo que el Gobierno esté al servicio de todos y que se pongan por delante los intereses de la Nación y no de grupo», dijo en su conferencia matutina.