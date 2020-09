Reiteran llamado a tramitar cartilla militar

Sólo mil jóvenes hermosillenses con 18 años cumplidos de la clase 2002 y remisos han tramitado su precartilla militar en las oficinas de la Junta Municipal de Reclutamiento, y la convocatoria cierra el próximo 15 de octubre,informó Silvia Aganza Espinoza.

La encargada de la Junta, exhorto a los jóvenes que aún no se han hecho el trámite a que lleven sus documentos a las oficinas de la dependencia para tramitar su cartilla para el servicio militar.

Recordó que son dos mil 200 formatos de precartillas las que solicitaron este año a la Cuarta Zona Militar, de las cuales se han entregado aproximadamente el 46 por ciento, por lo que esperan que los jóvenes acudan a realizar el trámite.

«Hacemos un llamado a todos los jóvenes de la clase 2002 y remisos que aún no han hecho el trámite de la precartilla militar para que asistan a nuestras oficinas, estamos ubicados en calle Nicolás Bravo número 48 en la Colonia centenario.

«El 15 de octubre es el último día para realizar el trámite, les recomendamos qué acudan de una vez y no esperarse hasta el último día y hacer largas filas», dijo.

Aganza Espinoza comentó que pese a la pandemia por Covid-19, si ha habido respuesta a esta convocatoria, aunque aún faltan muchos formatos por entregar; por lo cual, la Junta Municipal de Reclutamiento normalizó sus horarios de atención de lunes a viernes de 08:00 a 14:30 horas.

La funcionaria, mencionó que para hacer el trámite deberá acudir únicamente el interesado, a fin de evitar la aglomeración de personas y hacer uso del cubreboca, y que este no haya realizado dicha gestión con anterioridad.

La documentación a presentar son:

acta de nacimiento original, cuatro fotografías tamaño credencial 35×45 milímetros, en papel mate, blanco y negro o color, no instantáneas, frente y orejas despejadas, sin barba, lentes, ni aretes.

Comprobante de domicilio de agua, luz o teléfono, CURP ampliado al 200 por ciento y constancia o certificado de nivel escolar alcanzado, y Carta de No Inscripción (únicamente en caso de no haber nacido en Hermosillo).

Reiteró que la convocatoria cierra el día 15 de octubre, por lo que hizo el llamado a los jóvenes a no esperar hasta el último día para entregar la documentación para el trámite de su servicio militar.