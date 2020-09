Refuerzan en el Isssteson estrategia de información

Con el apoyo de personal de Medicina Preventiva, en el Isssteson se pusieron en marcha acciones encaminadas a dar un nuevo impulso a la información y orientación para seguir enfrentando la pandemia por Covid-19.

El director general del Instituto, José Martín Nava Velarde, detalló que se han instalado módulos informativos en las oficinas generales de la institución, con el objetivo de reforzar medidas preventivas y de sanidad.

«Pese a que nos mantenemos en semáforo amarillo no significa que debemos bajar la guardia en los cuidados, por eso nuestro personal se mantiene orientando a la derechohabiencia que acude a realizar algún trámite, para que sigan usando el cubrebocas, respetando la sana distancia y aplicando el lavado de manos constante», explicó el titular de la institución.

Señaló que, durante todos estos meses, con el apoyo de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, se ha podido seguir fortaleciendo la atención médica y la entrega de insumos de bioseguridad, pero también es importante que la ciudadanía no olvide las medidas de prevención.

«Son médicos, enfermeras, nutriólogos y demás personal que trabaja en la orientación sobre el fortalecimiento del aparato inmunológico, cardio-respiratorio y nutricional, como parte de un plan donde el derechohabiente debe ser conciente de su salud y cómo cuidarla, para así hacer frente al virus», dijo Nava Velarde.

Detalló que los módulos de Medicina Preventiva, instalados durante esta semana en oficinas generales del Isssteson, se replicarán en CIAS, módulos y hospitales del Instituto en el estado, así como en otras dependencias de gobierno.

«Lo importante es que no bajemos la guardia ante el COVID-19, seguir cuidándonos y cuidar a nuestras familias y más ahora que se está regresando a algunas actividades», reiteró el director general del Isssteson.