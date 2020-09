Refrenden confianza en Julio Urías

El equipo de Los Ángeles no tomó a ningún abridor antes de la fecha límite para cambios el pasado 31 de agosto, una clara muestra de que esperan que la rotación, donde además del sinaloense Julio Urías están los jóvenes Walker Buehler, Dustin May y el as Clayton Kershaw, pueda responder en el resto de la temporada y en los playoffs.

Desde el principio de la temporada le tuvimos la confianza y eso no ha cambiado nada”, dijo el manager Dave Roberts. “Si bien ha tenido algunos problemas en algunas salidas, está en el punto que nosotros teníamos previsto que estuviera a estas alturas de la temporada”.

El martes, Urías, quien venía de dos salidas donde no había pasado de cuatro entradas, lanzó seis sólidos capítulos donde sólo permitió una carrera.

“Demostró porque la confianza que le tienen la organización”, dijo Roberts tras la salida de Urías. “Esa misma confianza en él y en el resto de nuestros abridores, nos llevó a no tener la necesidad de ir por otro brazo para nuestra rotación”.

Pese a sus malas aperturas anteriores a la de este martes, Urías tiene marca invicta de 3-0 y efectividad de 3.27. Tras pasar el día límite de cambios sin nuevas altas, ahora se sabe considerado estar en la rotación de playoffs de los Dodgers, quienes tienen el mejor récord de las Grandes Ligas.

“Yo voy salida por salida, entrada por entrada y casi, casi que pitcheo por pitcheo”, señaló Urías. “Agradezco la confianza que tienen en mí, pero yo trato de hacerla valer en cada momento que estoy arriba del montículo”.

El zurdo mexicano está programado para tener su próxima salida, la séptima del año, el próximo domingo ante los Rockies de Colorado.