Reforzarán operativos en negocios

Se pretende evitar aglomeraciones y que se respeten sanitarios para evitar más casos de Covid-19 que hasta ayer habían ocasionado dosmil 828 decesos y 31 mil 948 infectados

La Secretaría de Salud y la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (Coesprisson), reforzarán los operativos en negocios y eventos particulares para evitar aglomeraciones y corroborar que se respeten los protocolos sanitarios ante la contingencia por Covid-19 destacó Enrique ClausenIberri.

Luego de que estados se confirmaran ochofallecimientos más y 158 contagios nuevos por la pandemia, el secretario de Salud en Sonora hizo énfasis en la necesidad de respetar todos los protocolos de salud, los cuales se deben de aplicar en la vida personal y en los comercios.

“Vamos a estar en operativos constantes con los compañeros de la Coesprisson revisando que se estén aplicando cada uno de los protocolos sanitarios, y en caso de que no se estén llevando a cabo vamos a cerrar. Las aglomeraciones en negocios y en fiestas hoy, son multitudes en los hospitales en unos días”, señaló.

ClausenIberri comentó que la corresponsabilidad de combatir el virus no es solamente del gobierno, sino también de las y los ciudadanos, por lo que hay que seguir con los cuidados como si el semáforo epidemiológico estuviera en rojo, porque mientras no exista la vacuna, nos e podrá regresar a la normalidad.

“Debemos empezar a cambiarnos el chip negativo por un chip positivo, donde la solidaridad, el respeto y la prudencia sea el pan de todos los días. Si no empezamos a actuar como personas maduras, tendremos que cerrar todo y cerrar todo sería un golpe muy duro a la economía, pero mi responsabilidad como secretario de Salud es cuidar la vida de todas y todos”, comentó.

Este domingo se confirmaron ocho decesos por Covid-19, en cinco mujeres y tres hombres, residentes de: Hermosillo cinco y Nogales tres, acumulándose dos mil 828 defunciones.

Además, se sumaron 158 nuevos casos en 84 mujeres y 74 hombres, acumulándose 31 mil 948 casos en total, residentes de: Hermosillo 58, Cajeme 37, Caborca 18, Guaymas 17, San Luis Río Colorado 10, Navojoa cinco; Empalme y Puerto Peñasco cuatro cada uno, Pitiquito dos; Etchojoa, Cumpas y Nogales uno cada uno.

Se contabilizaron, también, cuatro casos pediátricos en dos niños y dos niñas, acumulándose 553 en total, mientras que no se confirmaron casos en mujeres embarazadas.

A la fecha, 27 mil 780 personas se han recuperado de COVID-19 en Sonora, en tanto que la ocupación hospitalaria es del 17 por ciento en instituciones públicas y de cinco por ciento en instituciones privadas.