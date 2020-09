Reconoce gobernadora a sector agroalimentario

Uno de los sectores más importantes en la entidad, que además de generar empleos, contribuye en el desarrollo económico, es el agroalimentario, quienes, desde el inicio de la pandemia por Covid-19, reaccionaron con rapidez para proteger a los trabajadores del campo, con las medidas de prevención y seguridad en salud y eso ha dado grandes resultados, expresó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Durante la reunión virtual con el sector agroalimentario para la evaluación del Pacto Para Que Siga Sonora, la mandataria estatal detalló que al ser una actividad esencial, este sector siempre estuvo operando con las medidas requeridas para preservar la salud de sus trabajadores durante la pandemia de Covid-19 y apoyar, además, a la población vulnerable.

“Los felicito porque a pesar de que ustedes siguieron trabajando en un momento muy difícil, de mucha actividad del virus, de mucho contagio, pudieron mantener una sanidad y tomaron medidas muy importantes para que sus trabajadores no se vieran contagiados”, dijo.

Refirió que para que este sector siguiera en operación durante la contingencia, se gestionó el Fondo Especial de Financiamiento a los productores, con un monto de 50 millones de pesos en apoyo a las empresas para invertir en proyectos estratégicos de impacto en el sector primario, a favor de 54 proyectos de ganadería, pesca, acuacultura y agrícolas.

También, en la Zona Económica Especial del Río Sonora y la Sierra Alta, se benefició a productores con apoyos estratégicos en obras hidroagrícolas, se trabajó para la recuperación de predios que fueron afectados por las lluvias de noviembre, asimismo, con el reencauzamiento de ríos y arroyos de la sierra sonorense.

“Voy a seguir empujando siempre hasta el final, como lo he hecho siempre defendiendo a mi sector agroalimentario del cual me siento muy orgullosa; falta un año de mucho trabajo, falta un año de empujar la carreta, tenemos que hacer lo que nos corresponde, y seguir gestionando todos juntos”, reiteró.

En el encuentro virtual, donde la mandataria estatal agradeció a los representantes del sector agroalimentario por apoyar con alimentos a las personas más afectadas por la pandemia, se informó que la AOASS y la AOANS, y la Asociación de Productores de Hortalizas del Yaqui y Mayo han realizado la donación de varias toneladas de alimentos; y además los Distritos de Riego del Río Yaqui y Río Mayo, aportaron apoyos a hospitales de la región.

Finalmente, la gobernadora se comprometió a seguir apoyando al sector, respaldando y gestionando ante el Gobierno Federal la entrega de estímulos pendientes de ciclos anteriores en las cosechas de granos; el Embargo al sector pesca en el Alto Golfo, así como el Apoyo al diésel marino y gasolina para pesca ribereña; y sobre todo analizar y buscar soluciones para los productores ante la fuerte sequía que se presenta a falta de lluvias en el estado de Sonora.