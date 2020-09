Reciben al mes hasta 300 animales muertos

Las autoridades aseguran que mediante este servicio se evita que los cadáveres de gatos y perros sean arrojados en las calles

Aproximadamente 300 animales muertos al mes se depositan en el buzón que instaló el Centro de Atención Canina y Felina por fuera de sus instalaciones, para la recepción de estos, informó Alberto Zepeda Redondo.

El director del CACF mencionó que se depositan en promedio entre siete y 10 perros muertos al día que la gente deja en el transcurso de la tarde, una vez que las oficinas están cerradas.

Señaló que en el pasado los ciudadanos dejaban las mascotas muertas tiradas por fuera del Centro pero desde que se instaló el buzón, los depositan ahí.

Si bien no han tenido problemas para que los ciudadanos hagan uso de este contenedor para la recepción de cadáveres de perros y gatos, Zepeda Redondo comentó que hace dos semanas se señalizó el buzón para hacer más visible su ubicación.

«La verdad es que está funcionando de la mejor manera, antes ya ven que no teníamos y nos los tiraban en la banqueta pero realmente desde que está el buzón se ha eliminado ese problema, ya no hemos visto mascotas ahí, todo va al buzón», dijo el funcionario.