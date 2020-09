Realizan con éxito complicada microcirugía

Por primera vez, en la Unidad de Especialidades Médicas de Cirugía (Unemeca) se realizó el pasado 24 de agosto una microcirugía de reconstrucción mamaria inmediatamente después de retirarle el tumor a la paciente, informó Roberto Vilchis López.

El médico cirujano explicó que el procedimiento consiste en quitar una parte de piel, grasa y otros componentes, para trasplantar y ponerse en un área, en este caso, en una mama para reconstrucción completa de una paciente de 28 años.

Comentó que en una cirugía normal, se tiene un tiempo de cuatro a cinco días de hospitalización, pero con la microcirugía es solo de ocho horas, donde se retira el cáncer y se da la intervención de reconstrucción inmediata de la mama.

La ventaja de este tipo de microcirugías, subrayó, es que no se sacrifica el músculo y se utiliza el tejido por medio de un solo vaso sanguíneo, donde se puede obtener un gran tamaño de tejido al área de la mama o cualquier otro lugar.

“La experiencia es muy bonita, cuando platico con mis pacientes, es una satisfacción muy grande porque ayudas a regresarle esa parte a la persona que sentía que ya estaba perdida. Le ayudas a no tener ese duelo de perder una parte de sí misma, que puede causar un conflicto a futuro’’, añadió Vilchis López.

Por su parte, Mario Enrique Álvarez Bojórquez, cirujano oncólogo del Centro Estatal de Oncología y de Unemeca realizó la mastectomía a la paciente con el apoyo de un equipo multidisciplinario, por medio de cirugía plástica y, posteriormente, se realizó la reconstrucción inmediata a cargo del doctor Vilchis.

Mencionó que cualquiera se puede beneficiar de este procedimiento, no solo se aplica a la reconstrucción mamaria; se le puede regresar a esa persona que ha perdido una parte de sí mismo.

De igual manera, dijo, se pueden beneficiar pacientes que hayan perdido alguna parte de piel, pacientes de otorrino para alguna reconstrucción nasal, cirugías de cáncer, la parte dermatológica, son muchas las personas que se pueden beneficiar de este tipo de procedimientos.

“Seguimos trabajando normal, no hemos tenido retrasos quirúrgicos, tenemos todo el apoyo de la Secretaría de Salud, Unemeca y Centro Estatal Oncológico, para seguir trabajando en el bienestar de nuestros pacientes, queremos seguir buscando apoyar la reconstrucción tanto inmediata como tardía”, mencionó.