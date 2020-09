Quiere Palencia ayudar a Mazatlán

Pretende que se convierta en una de las importantes sedes del futbol mexicano

Juan Francisco Palencia quiere ayudar a que Mazatlán se convierta en una de las ciudades más importantes para el deporte mexicano.

El técnico del cuadro porteño contó que ha notado a la Perla del Pacífico muy apasionada no sólo al beisbol, sino también al futbol, por lo que buscará que su escuadra pueda ser protagonista como lo son los Venados en la LMP.

«Cada que sales a comprar las cosas básicas al súper te hacen ver la ilusión que tienen, te empiezan a preguntar cuándo salen los boletos. Son muy beisboleros, yo también soy muy beisbolero, están acostumbrados a comprar pases anuales, a que la gente no se quiera perder los partidos.

«No venimos con la mentalidad de beisbol o futbol, aquí venimos con la mentalidad del ‘y’. Es el beisbol y el futbol, el futbol y el beisbol, y hacer de Mazatlán una ciudad importante a nivel de los dos deportes más importantes que hay en México. Los dos podemos tener equipos importantes en la Máxima Categoría», declaró en entrevista con la Liga BBVA MX.

Palencia aceptó que es un privilegio ser el primer técnico en la historia del equipo mazatleco.

«Es un privilegio darle a Mazatlán lo que no ha tenido, un equipo de Primera División, crecerlo, cuidarlo, crearlo, las raíces ya están echadas, tuvimos semanas para darle cimientos, y esas raíces hay que fortalecerlas. Es una oportunidad inmejorable», declaró.