Promueven investigadores guía ergonómica

En apoyo al trabajo que se desarrolla desde los hogares y es propiciado por el confinamiento que la pandemia sanitaria por SAR CoV 2 trajo al mundo, los investigadores del Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Hermosillo, Octavio López Millán y Enrique de la Vega Bustillos presentaron la «Guía Ergonómica para el trabajo desde casa 2020» que está alojada en el sitio www.ith.mx.

Adscritos a los departamentos de Investigación y Posgrado e Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH) los docentes indicaron que hoy más que nunca la salud está en nuestras manos por lo que es de vital importancia tener unas estaciones de trabajo y hábitos laborales que limiten las lesiones músculo esqueléticas, problemas de visión y auditivas.

“A través de la carrera de Ingeniería Industrial en ITH tenemos la especialidad de Ergonomía Ocupacional que a nivel de estudio es la que analiza y estudia el efecto que causa el trabajo en las personas, somos de los pocos programas a nivel licenciatura en el mundo que ofrece esta disciplina por lo que analizando la situación que nos ha dejado el confinamiento surgió la guía que ponemos a disposición de todos a través de nuestro instituto”, detalló Octavio López Milán.

El maestro que integra el Sistema Nacional de Investigadores, SNI, explicó que la muñeca, codo, hombro, cuello, cervicales y espalda baja son las partes del cuerpo humano que más daño sufren en esta pandemia sanitaria ya que nuestros hábitos laborales han sufrido un cambio radical al pasar de las aulas y oficinas a los hogares.

“Son muchas horas las que permanecemos sentados, las que estamos frente a una pantalla desarrollando nuestro horario laboral es por ello qué, es importante conocer que algunos cambios en nuestras estaciones de trabajo harán la diferencia para que las lesiones y problemas auditivos y visuales sean menores a las que pueden desarrollarse si mantenemos los hábitos de trabajo que hasta el día de hoy hemos desarrollado”.

En videoconferencia López Millán comentó que a nivel mundial esas lesiones representan una carga alta a los sistemas de salud; en México hasta el año 2018 la lesión más presentada por trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social es la de espalda baja al contabilizar dos mil 600 casos al año.

“Creemos que al estar sentados no hay daño a nuestro organismo y no es así lo más recomendable es trabajar 20 minutos sentado, ocho minutos de pie y descansar dos minutos, si tu labor te lleva a trabajar con equipo de cómputo tipo laptop lo recomendable es que tengas teclado externo y uses un mousse alterno, si al contrario usas más el celular no quites el brillo de la pantalla y aléjalo 30 centímetros de ti, si es una Tablet la distancia es de 40 centímetros y si es la pantalla de un equipo de cómputo de escritorio lo ideal es que lo mantengas a 50 centímetros de tus ojos”.

El investigador y docente del Tecnológico de Hermosillo hizo hincapié en que no solo se presentan problemas en mano, codo y muñeca, sino que nuestros ojos y oídos presentan problemas mayores a realizar el trabajo desde casa es por ello qué, se desarrolló una guía que nos brinda información no solamente para el desarrollo de nuestras actividades diarias sino para el cambio de las estaciones de trabajo y del equipo que hacemos uso.

“En ergonomía es fundamental la recuperación sobre todo en estos momentos que se trabaja desde casa así que olvídense del 24/7, no se sientan héroes, tomen su día de descanso, trabajen sus jornadas laborales como normalmente lo harían en las empresas, hagan sus horarios de trabajo para que tengas tiempo para descansar, comer y disfrutar a la familia”.

Explicó que la respiración profunda, estiramientos y meditación son vitales para que nuestros hábitos laborales no sufran cambios drásticos ya que, de acuerdo a los estudios realizados a través de la Ergonomía Ocupacional, por cada hora de trabajo nuestro organismo debe descansar cinco minutos.

“La alimentación, dietas adecuadas e hidratación aunado a los ejercicios de relajación nos alejarán de las estadísticas por lesiones que año con año brindan los sistemas de salud recuerden que hoy más que nunca la salud está en nuestras manos”.