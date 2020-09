Promueve Billy Ocean una revolución de amor

A sus 70 años, se siente frustrado por el racismo estructural y porque la gente negra reciba balazos de la policía. Está harto del odio y cree que la sociedad está yendo en reversa

Billy Ocean está enojado, pero no se nota en su música.

A sus 70 años, se siente frustrado por el racismo estructural y porque la gente negra reciba balazos de la policía. Está harto del odio y cree que la sociedad está yendo en reversa.

Pero nada de eso se desata en su mezcla de soul, reggae, R&B y pop impregnada con la calidez del Caribe. Así lo ha hecho desde su éxito de 1984 ‘Caribbean Queen (No More Love On the Run)’ hasta su brillante nuevo álbum, ‘One World.

«Si yo fuera un hombre iracundo, no podría hacer el tipo de música que trato de hacer», dijo Ocean.

Es un regalo inspirar a la gente. Me gusta pensar que es un regalo animarte. Uno no debería sentirse mal por eso. ¿Qué beneficio tiene que todo el mundo trate de entristecer a la gente?»

Para su primer álbum de estudio en una década, Ocean regresa al optimismo. Tres canciones tienen la palabra ‘amor’ en el título. En la canción homónima del disco canta: ‘What we need is a love revolution’, o ‘lo que necesitamos es una revolución de amor’.

Necesitamos una revolución de amor porque hay demasiado odio alrededor y demasiada confusión», dijo a The Associated Press en una entrevista telefónica desde Gran Bretaña.

«Por Dios, ¿cuánto tiempo vamos a seguir en este tipo de ambiente?», preguntó.

Para mí, como una persona negra, ¿por cuánto tiempo nos va abatir a tiros la policía?»

Para este álbum, Ocean coescribió 19 temas a mediados del año pasado de los que seleccionó 12, que revisó tres veces para asegurarse de que tenía el balance correcto entre las canciones pausadas y las más animadas.