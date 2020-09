Prevé alcaldesa un rebrote de coronavirus

Celida López Cárdenas asegura que para tener una pandemia controlada había que tener un grado de positividad del ciento por ciento, lo cual no ocurre en Sonora

Es cuestión de días para que los hermosillenses se enfrenten a un rebrote del virus de Covid-19 ante el relajamiento social y el repunte de enfermos, afirmó la alcaldesa Celida López Cárdenas.

La presidenta municipal señaló que para tener una pandemia controlada había que tener un grado de positividad del ciento por ciento, y Sonora sólo bajó al 20 por ciento y actualmente está al 45 por ciento.

«Esto es algo que no nos debería estar sorprendiendo, la pandemia no se ha terminado, el virus está ahí; entonces es cuestión de días de enfrentarnos al rebrote.

«Esto ha pasado en todo el mundo, no veo porque en Hermosillo no.

«La decisión es de los ciudadanos, la gente no quiere usar cubreboca todavía, y sigue realizando fiestas, incluso sin ninguna necesidad, y es algo que tenemos que evitar en la medida de lo posible», dijo.

También han detectado que algunos comercios han rejalado las medidas preventivas y dejan ingresar a personas sin cubreboca, entonces personal de las Brigadas de Vida siguen visitando los establecimientos y estás medidas continuarán hasta que salga la vacuna.

López Cárdenas expuso que líderes comerciales auguran que sería catastrófico volver al confinamiento, toda vez que apenas están empezando a recuperarse, por lo que consideró que la única forma de evitar esto es, que no colapsen los hospitales.

A título personal dijo: «tenemos que ir al confinamiento sólo y si nuestra infraestructura hospitalaria se ve colapsada; en ese momento hay que irnos al confinamiento antes, tenemos que seguir luchando por la implementación de nuestros protocolos sanitarios».