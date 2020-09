Presenta AMLO segundo informe

En su Segundo Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que ha cumplido con 95 de los 100 compromisos que hizo cuando asumió el cargo el 1 de diciembre de 2018.

El aplausómetro se desinfló en el Segundo informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque los cerca de 70 invitados únicamente ovacionaron al mandatario al final de su discurso y quedaron atrás las múltiples interrupciones que se daban en años anteriores.

Poco después de las nueve de la mañana, hizo su aparición en el patio central de Palacio Nacional, en compañía de su esposa, Beatriz Gutiérrez Mueller, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; se dirigió a la Escolta de Bandera, para saludar al Lábaro Patrio y pidió un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia.

López Obrador inició su discurso con el tema principal de la Cuarta Transformación, el combate a la corrupción, destacando que se han logrado grandes avances y el país ya no es como antes, donde prevalecía este delito.

«La peste de la corrupción originó la crisis de México, por eso me he propuesto erradicarla. Este gobierno no será recordado por ser corrupto», señaló el mandatario.

López Obrador presumió que el país se ha ahorrado 560 mil millones de pesos gracias al combate de su Gobierno contra la corrupción. Aseguró que «ya se acabó la robadera desde arriba”, aunque todavía queda desterrar por completo el “bandidaje oficial».

El presidente enfrenta la pandemia de COVID-19, que ha dejado casi 600 mil casos y cerca de 65 mil muertos, además de una contracción histórica de 18,7 por ciento del PIB en el segundo trimestre del año; sin embargo, el jefe del Ejecutivo destacó que la crisis económica es menor a otros países y el país está saliendo adelante.

«Estamos enfrentando la crisis económica provocada por la pandemia con una fórmula distinta, peculiar, heterodoxa, diría única en el mundo», explicó.

El mandatario consideró ya pasó lo peor y ahora «vamos para arriba», porque ya se están recuperando los empleos perdidos y se está regresando poco a poco a la normalidad productiva.

El jefe del Ejecutivo reiteró que México saldrá de la pandemia de COVID-19 con un sistema de salud fortalecido; además de que se ha reforzado el amor de las familias y el humanismo de los trabajadores de la salud.

Además, López Obrador resaltó que, «para tranquilidad de nuestra conciencia y felicidad de todas y de todos», el 100 por ciento de las comunidades indígenas, de los más pobres del campo y de la ciudad se benefician con al menos uno de los programas sociales.

“Es un timbre de orgullo que ayudamos por medio de los programas sociales a 23 millones de familias”, dijo AMLO al recordar los reproches de la oposición a su modelo económico.

López Obrador explicó que la lucha contra la pobreza, el desempleo y la marginación va acompañada del despliegue de la Guardia Nacional, «un cuerpo de paz y de proximidad» con la población con presencia en todas las regiones del país, que cuenta ya con 97 mil elementos bien equipados y formados.

El presidente se mostró optimista al informar que, en todos los delitos ha habido disminución en comparación con noviembre de 2018. Presumió que disminuyeron los secuestros, feminicidios, robos a transeúntes, a transportistas, robos de vehículos y transporte público colectivo.

De acuerdo a datos que explicó AMLO, en todos estos delitos se ha registrado una baja del orden del 30 por ciento en promedio, sólo han aumentado dos delitos: homicidio doloso y extorsión, en 7.9 y 12.7 por ciento respectivamente, vinculados estos delitos, fundamentalmente, a la llamada delincuencia organizada.