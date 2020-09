Policías cobran moche de 500 pesos a joven conductor

Por Karla Montaño

Actos de corrupción en el retén de San Carlos, denunciaron jóvenes conductores, el sábado en la noche.

José A. dijo haber sido blanco de extorsión por parte de elementos de policía en el filtro de revisión instalado en el bulevar Manlio Fabio Beltrones, a la altura del Renacimiento.

Dijo que los uniformados lo asustaron con llevarlo al juzgado y quitarle el carro, a pesar de que no había consumido alcohol.

Cuánto traes, le preguntaron los elementos para después pedir los 500 pesos que traía en la cartera.

En otro caso ocurrido el mismo sábado, Ezequiel D., dijo que le dio 500 pesos a un gendarme porque lo amenazaron con quitarle el carro por traer la licencia vencida.

Les expliqué que retrasé la renovación por la pandemia y les mostré un papel que descargué como constancia de Hacienda y no me hicieron caso, tuve que pagar porque me iban a quitar el carro, dijo.

A pesar de las múltiples quejas, hasta el momento no existen denuncias formales en Asuntos Internos contra agentes policiacos comisionados en retenes.