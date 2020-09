Pierde Atlante en casa ante Leones Negros

El equipo Potros de Hierro desilusionó a los seguidores luego de estar 13 años en Cancún

Nada bien le fue al Atlante en su presentación en la Liga de Expansión, pues cayó 1-0 ante los Leones Negros, en partido celebrado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Los Potros de Hierro volvieron a la Ciudad de México, luego de 13 años en Cancún, donde el equipo perdió la categoría y tuvo que pelear en el Ascenso MX.

El encuentro tuvo pocas acciones de gol, pues ambas escuadras no se mostraron con vocación ofensiva y les costaba hilvanar más de cuatro pases.

Con un ritmo semilento, se le vio a los Potros con voluntad, pero sin la calidad necesaria para imponerse como locales.

El cuadro azulgrana no pudo jugar las dos primeras jornadas de la Liga, debido a que su equipo presentó 15 positivos a Covid-19 y aunque recuperó a 13 de ellos para este cotejo, se les notó fuera de forma futbolística.

Los pupilos de Mario García solo tuvieron un partido de preparación y por lo mostrado, les falta un largo camino por recorrer, pues no están a la altura de otros clubes, que ya han tomado mayor volumen de juego.

Un error en la defensa fue letal para los Potros de Hierro, pues Ángel Hernández aprovechó al minuto 75 el espacio que se abrió para vencer al portero Humberto Hernández.

Aunque el Atlante tuvo una oportunidad al 89′, la desaprovechó y se quedó sin sumar puntos, aunque todavía tiene dos partidos pendientes, ante Venados y Coyotes.

El cuadro de los Leones Negros llegó a 4 puntos, ubicándose en la octava posición.