Piden seguir medidas de sanidad en hospitales

Las autoridades llaman a no bajar la guardia ante el Covid-19

A seguir las medidas de sanidad en hospitales, CIAS y módulos del Isssteson pidió a los derechohabientes en el Estado el director general del Instituto, José Martín Nava Velarde.

«Reiteramos el llamado a no bajar la guardia en las medidas ante el COVID-19, pues el virus no se ha ido y para evitar un rebrote debemos seguirnos cuidando», señaló el titular de la institución.

Destacó que como parte de las medidas sanitarias, el uso de cubrebocas es obligatorio para el personal y derechohabientes al ingresar a las unidades hospitalarias, a los Centros Integrales de Atención a la Salud y a los módulos médicos en el estado.

«El protocolo incluye la toma de temperatura, sanitización de la suela de los zapatos, aplicación de gel antibacterial y la práctica de la sana distancia en todas las instalaciones del Instituto», informó Nava Velarde.

Dio a conocer que tanto en los hospitales, como CIAS y módulos queda estrictamente prohibido el ingreso de familiares de los pacientes como también acompañantes, a excepción de aquellos derechohabientes que sean menores de edad, adultos mayores de 65 años o que presenten alguna discapacidad en la cual requieran de ayuda.

«Estamos buscando evitar aglomeraciones innecesarias en nuestras instalaciones para reducir cualquier riesgo de contagio al personal y a nuestros afiliados», expuso.

En el caso de las consultas médicas, el derechohabiente no podrá ingresar a las unidades de atención hasta 15 minutos antes de la hora de su cita y después retirarse y así evitar el congestionamiento en las instalaciones.

Explicó que el personal de la Institución sanitiza consultorios entre cada consulta médica para más seguridad de quienes ingresan a la atención.

Reiteró que en el Isssteson se trabaja para seguir mejorando el servicio y las medidas que se toman ante el Covid-19 son para beneficio de los derechohabientes y sus familias.

«Ponemos a disposición de todos los números del Centro de Atención Telefónica Isssteson: 6623190066, 6623190067 y 018000067890 con atención de lunes a sábado, si tienen dudas pueden comunicarse con nosotros», dijo José Martín Nava Velarde.