Pide no relajar medidas preventivas

La pandemia por Covid-19 tocó fuerte a Sonora, ya que se ha llevado muchas vidas y está dejando vacíos en las mesas familiares, por lo que no se deben relajar las medidas de prevención, destacó Enrique Clausen Iberri.

Tras informarse que este día se confirmaron cinco decesos más y 196 contagios nuevos por Covid-19, el secretario de Salud en Sonora pidió a la población que al salir de casa lo hagan cumpliendo la regla de tres, ya que al momento no existe una vacuna que funcione para este virus.

“¿Qué ayuda a vencer el virus? Que al salir a trabajar lo hagas con todos los cuidados y cumplas la regla de tres: cubrebocas, lavado de manos y sana distancia. No tomes a la ligera las estadísticas, recuerda que no hay fórmulas mágicas, no hay remedios caseros, ni vacuna aún en ninguna parte del mundo que funcionen para evitar el virus”, indicó.

Clausen Iberri mencionó que el Covid-19 no tiene rostro, no se sabe dónde puede estar o qué persona lo trae, por lo cual es importante actuar con mucha precaución.

“En Salud Sonora no vamos a dejar de insistir en darte las recomendaciones todos los días, de tomar las medidas que sean necesarias para que no te contagies, porque estamos jugando de tu lado de la cancha contra el virus, necesitamos de ti”, señaló.

Este miércoles se confirmaron cinco decesos por coronavirus en tres mujeres y dos hombres, tres residentes de Cajeme, así como uno de Guaymas y Hermosillo respectivamente, acumulándose dos mil 809 defunciones en la entidad.

Además se sumaron 196 nuevos casos, en 105 mujeres y 91 hombres, con lo que suman 31 mil 356 casos en total, 105 residentes de Hermosillo; 25 de Guaymas; 17 de Cajeme; 15 de Navojoa; 12 de Huatabampo; seis de Etchojo ; cinco de Cananea; tres de San Ignacio Río Muerto y Empalme, respectivamente; dos de Nogales y Santa Ana y uno de Álamos.

Además, se confirmó un caso pediátrico en una niña, con el que suman 538 en total, así como un caso en una mujer embarazada, alcanzando un total de 239 casos en este sector de población.

A la fecha, 27 mil 539 personas se han recuperado de Covid-19 en Sonora, mientras que la ocupación hospitalaria en instituciones públicas es del 17 por ciento y en privadas es del 32 por ciento.