Pide no ignorar advertencias contra Covid-19

Este martes se reportó un decesos y 65 nuevos contagios con lo que suman dos mil 804 fallecimientos y 31 mil 160 contagiados

No es momento para echar por la borda las precauciones o ignorar las advertencias sobre el autocuidado, señaló el Secretario de Salud en Sonora, Enrique ClausenIberri, al dar a conocer este martes el deceso de una persona y 65 nuevos enfermos por Covid-19, que a la fecha ha cobrado la vida de dos mil 804 sonorenses y suman 31 mil 160 contagios.

Al dar a conocer el reporte de casos, a través de las redes sociales, informó que el deceso fue en una mujer residente de Hermosillo; además se presentaron 65 nuevos contagios en 36 mujeres y 29 hombres, residentes de Hermosillo 18, Cajeme 17, Nogales nueve, Guaymas cuatro, Navojoa, Etchojoa y Empalme tres cada uno, Puerto Peñasco dos, San Ignacio Río Muerto, Fronteras, Magdalena, Caborca, Huatabampo y Bácum uno cada uno.

También se confirmaron dos casos pediátricos en un niño y una niña, acumulándose hasta el momento 537 casos, así como de una mujer embarazada, con lo que suman 238a la fecha.

Además se confirmaron 16 trabajadores de la salud enfermos y a la fecha suman 27 mil 432 personas recuperadas de la enfermedad.

El funcionario estatal, reiteró que requieren de la corresponsabilidad ciudadana para frenar el virus, que sigue al acecho, a la espera que el oponente este confiado para atacar.

“Eres muy afortunado si en estos meses has estado al lado de tu familia, si has visto salir el sol desde la venta de tu casa y no de un hospital; el sentir entrar y salir el aire por tus pulmones y no atado a una cama de hospital o ventilador mecánico”, expreso.

Que lo afortunado no te quite lo consciente, no te quite la responsabilidad, enfatizó hay por lo que exhortó a los sonorenses a seguir cuidándose y aplicando la regla de tres:el lavado frecuente de manos, el uso del cubreboca y la sana distancia, para prevenir contagios.