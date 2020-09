Pide mantener lucha contra covid

Enrique Clausen exhortó a no darle tregua al virus que ya ha contagiado a 32 mil 366 personas, mientras que dos mil 862 han fallecido

Cada vez que sales de tu casa estás girando una ruleta, en ella te pueden salir dos opciones, o regresas a tu casa sin la enfermedad o regresas contagiado, no hay más, advirtió el Secretario de Salud, Enrique ClausenIberri al informar que se tiene un acumulado de dos mil 862 decesos y 32 mil 366 enfermos por Covid-19.

Al confirmarse 18 defunciones y 162 casos de Covid-19, reiteró que, al no haber manera de ver el virus y no saber quién es portador y quién no, es importante seguir la regla de tres, que es el uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos y sana distancia, pero lo más útil es quedarse en casa el mayor tiempo posible y solo salir para realizar actividades esenciales.

“Una cosa es aprender a vivir con el Covid-19, salir a trabajar y ganarse la vida todos los días y otra muy distinta arriesgarnos al contagio masivo por una fiesta, por una juntada con amigos, por una salida a la playa. Todas estas son cosas no indispensables, pero que nos pueden costar la vida de los más vulnerables”, comentó.

El secretario de Salud aseguró que erradicar al Covid-19 es imposible, por lo que es importante tomar todas las medidas para preservar la salud y la vida.

“Convivir con el virus significa tomar todas las medidas, pero tomarlas en serio, significa la capacidad de ser maduros y no salir si tenemos síntomas, significa detectar los nuevos brotes, aislar y tratar a los pacientes; veámonos en el espejo de Europa, que otra vez viven con el miedo de ser desbordados por una avalancha de pacientes que necesitan cuidados intensivos, no le demos aquí en Sonora tregua al Covid”, finalizó.

En cuanto a los datos estadísticos informó que se confirman 18 decesos por el virus en 10 hombres y ocho mujeres residentes de: Cajeme 11; Benito Juárez y San Luis Río Colorado, dos cada uno; San Ignacio Río Muerto, Nogales y Hermosillo, uno cada uno, con lo que se acumulan dos mil 862 defunciones.

Agregó que se sumaron 162 nuevos casos en 86 mujeres y 76 hombres, para llegar a 32 mil 366 casos en total; estos nuevos pacientes son residentes de: Hermosillo 94; Navojoa 19; Guaymas 14; Nogales y Huatabampo 10 cada uno; Etchojoa siete; Cananea tres; Cajeme dos; Sahuaripa, Empalme y San Luis Río Colorado, uno cada uno.

Se confirmaron siete casos pediátricos en cinco niños y dos niñas, acumulándose 571 en total; y no se confirmaron casos mujeres embarazadas.