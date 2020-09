Niegan registro a partido de Margarita Zavala

Con siete votos a favor y cuatro en contra, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) negó el registro como partido político a México Libre, impulsado por Margarita Zavala, esposa del ex Presidente Felipe Calderón.

El argumento central es que existen dudas sobre el financiamiento que usó la agrupación para su constitución.

Los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama votaron en contra al considerar que el 8.18 por ciento de los recursos que usó la organización se desconoce su procedencia.

«No deberíamos entregar un registro a una organización que pretende convertirse en partido cuando no sabemos de dónde vienen sus recursos», dijo el presidente del INE.

El principal cuestionamiento es que esa agrupación, registrada como Libertad y Responsabilidad Democrática, es que usó una aplicación llamada CLIP para recibir donaciones, pero aunque se utiliza tarjeta de crédito o débito, ésta no permite ubicar a las personas que realizaron la aportación.

Otros consejeros como Jaime Rivera y Adriana Favela argumentaron que no podrían votar a favor de darle el registro cuando existe un procedimiento en materia de fiscalización, por lo que no daba certeza a la votación.

Incluso, aseguraron que hasta hoy fueron informados de que había una investigación abierta.

En respuesta, la presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, Claudia Zavala, recriminó que se dijeran sorprendidos, cuando se les informó que había procedimientos abiertos y que era imposible terminar de dictaminarlos a tiempo, y que se requería tomar una decisión porque el lunes arranca el proceso electoral.

El Consejo general también determinó no darle el registro a Fuerza Social, del líder sindical Pedro Haces.