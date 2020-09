Llegó Covid-19 para quedarse

El Covid-19 llegó para quedarse por lo que tendremos que aprender a convivir con él porque no se va a extinguir, manifestó el Secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, quien reiteró el llamado a extremar las medidas higiénicas para frenar el avance de este mal que ha causado dos mil 726 muertos y 29 mil 372 contagiados en el estado.

En el reporte diario sobre la enfermedad, la sicóloga de la Dirección de Salud Mental y Adicciones, Carmen Celina Meléndrez Soto, informó que este viernes se reportaron nueve decesos en siete mujeres y dos hombres, de entre 39 y 89 años, dos de ellos residentes de Hermosillo y uno de Guaymas, Navojoa, Cajeme, Agua Prieta, Etchojoa, Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco.

Agregó que se reportaron 200 nuevos infectados, en 117 mujeres y 83 hombres, 53 de Hermosillo; 33 de Cajeme; 27 de Navojoa; 26 de Guaymas; ocho de Huatabampo; seis de San Luis Río Colorado y Magdalena; cinco de Etchojoa y Cananea; cuatro de Trincheras; tres de San Ignacio Río Muerto, Bácum, Empalme y Santa Ana, respectivamente.

Además, dos en Caborca, Álamos, Benjamín Hill, Nogales, Ímuris, Puerto Peñasco y Plutarco Elías Calles, así como uno en Agua Prieta.

Asimismo, cuatro niñas y cuatro niños, de ocho meses a 14 años, dieron positivos al virus, para sumar 490 casos pediátricos, no hubo reportes en embarazadas, por lo que se mantiene la cifra en 228 y 15 trabajadores de la salud dieron positivo al coronavirus.

Hay que extremar precauciones

Por su parte, Clausen Iberri, reiteró el llamado a que durante este fin de semana no salga de fiesta, o a la playa, “no andes en la calle retando al covid porque no le vas a ganar”.

Expuso que tal y como lo señaló la Organización Mundial de la Salud, el Covid-19 llegó para quedarse, por lo que “tendremos que aprender a convivir porque no se va a extinguir”, aseveró.

Sin embargo, expuso que esta noticia “no debe asustarnos porque de alguna manera es la confirmación oficial de algo que ya todos sabíamos y que mientras no haya vacuna hay que acostumbrarnos a vivir con las medidas de prevención”.

Mientras no haya vacunas la mejor estrategia es quedarte en casa y si sales, que sea solo por necesidad y siguiendo la regla de tres, usa cubrebocas, respeta el distanciamiento social y lávate las manos, no importa cuál sea el color del semáforo la situación de riego no ha cambiado y lo mejor es que te sigas protegiendo como si estuviéramos en rojo”, anotó.