Levanta polémica Paty Navidad por apoyar a Donald Trump

La actriz y cantante, de 47 años, cree que el presidente de EU es el mejor para detener la destrucción del mundo

Una vez más, Paty Navidad ha levantado polémica en redes sociales. Ahora fue por unos comentarios que hizo a favor de Donald Trump.

La actriz, de 47 años, ha sido muy criticada por sus comentarios sobre las vacunas contra el covid-19 y la red 5G, las cuales asegura que son para un «nuevo orden mundial» y que así los grandes empresarios como Bill Gates y presidentes de distintas naciones tengan un mayor control sobre la población.

En esta ocasión, Navidad mostró su apoyo al presidente estadunidense Trump –quien buscará la reelección este año– y aseguró que es la mejor opción para evitar la destrucción del mundo y la humanidad.

«Guste o no, estemos de acuerdo o no, Trump es la mejor opción para detener la destrucción del mundo y de la humanidad, reconstruir Latinoamérica y hacer América Grande. Republicanos pro-vida y familia. Demócratas pro muerte y pedofilia. P.d. No se enojen, mejor investiguen”, escribió en su cuenta de twitter.

Asimismo, se lanzó en contra de China, la ONU y la OMS.

«Solo el que está a favor del socialismo, de las ideologías comunistoides marxistas y dictaduras tecnócratas-digitales, como el modelo chino, puede defender la agenda globalista-demócrata 2030 de ONU y OMS, estos dieron golpe de estado mundial con su PLANdemia y ustedes aplauden”, afirmó.