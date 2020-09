Invitan a sumarse al programa “Apadrina su futuro”

Con la finalidad de apoyar a los estudiantes de menores recursos económicos y ayudarlos a culminar sus estudios de bachillerato, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (Cecytes), lanza su nuevo programa «Apadrina su futuro», dirigido a ex alumnos y comunidad en general que quieran y puedan apoyar a una alumna o alumno a contar con mejores herramientas para su preparación.

El titular del colegio, Amós Benjamín Moreno Ruíz, explicó que en esta iniciativa solidaria podrán sumarse ex alumnos de los diferentes planteles de el Cecytes, como también sociedad civil.

Comentó que el Cecyte Sonora cuenta con 24 mil estudiantes en el estado, muchos de los cuales no cuentan con las herramientas necesarias como internet, celular o computadora, por lo que nace la iniciativa «Apadrina su futuro», a través de la Dirección de Vinculación.

«Recordemos que hoy en día estamos pasando momentos difíciles debido a la pandemia del Covid-19 y las circunstancias económicas no son iguales para todos, por ello, invitamos a ex alumnos y comunidad en general a apadrinar un estudiante y ayudarlo a culminar sus estudios, regalándole una computadora, laptop, tablet o celular (nuevo o usado en buen estado) o bien, apoyándolo para que tenga acceso a internet, y así ser parte de su formación académica”, dijo.

Los interesados en sumarse a la iniciativa pueden contactar a CECyTE Sonora por medio de sus redes sociales Twitter @CecytesSonora y Facebook Cecyte Sonora o acudir al plantel más cercano, las personas que apoyen recibirán su constancia como Padrino Cecyte.