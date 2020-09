Insta a la solidaridad para frenar coronavirus

A la fecha suman 30 mil 226 contagiados y dos mil 764 fallecimientos por Covid-19 en Sonora

Con solidaridad se vence el nuevo coronavirus, si una persona rompe con una de las tres reglas de prevención lo hace también con la cadena de solidaridad que protege a todos, dijo Enrique ClausenIberri en el reporte diario sobre Covid-19 en el que se confirmaron ocho decesos más para acumular 2 mil 764 y 223 nuevos contagios para un total de 30 mil 226.

En transmisión en redes sociales, el Secretario de Salud del Estado reiteró la importancia de solidarizarse con quienes nos rodea, al protegerse la persona protege también a todos.

“La pandemia no ha terminado, el virus sigue en las calles, en las manos de la gente, en las gotas de saliva, en los abrazos, no se ha ido ni se ha dado por vencido, está por ahí esperando que nos confiemos y estemos despreocupados para volver a incrementar los contagios”, subrayó.

Exhortó a no hacer caso a quienes dicen que la pandemia ya terminó, porque mientras no haya vacuna no ha concluido.

“Es mejor la regla de tres para no lamentar después, cubre bocas, lavado de manos y sana distancia, ahora que estás informado tienes el poder para protegerte”, argumentó.

Este jueves 10 de septiembre se confirmó que de los 30 mil 226 contagios registrados en Sonora en lo que va de la pandemia 26 mil 457 pacientes se han recuperado.

De las ocho defunciones que ayer se notificaron, seis corresponde a mujeres y dos a hombres, residentes de los municipios de Hermosillo con tres, Guaymas, San Luis Río Colorado, Altar, Puerto Peñasco y Huatabampo con un deceso cada uno.

En tanto los 223 nuevos casos fueron en 127 mujeres y 96 hombres, de los municipios de Hermosillo con 118; Guaymas 22; Navojoa 20; Caborca 16; Cajeme 13; Empalme 11; Pitiquito 10; Huatabampo cinco; San Luis Río Colorado y San Ignacio Río Muerto con dos cada uno; Ures, Etchojoa, Altar y Puerto Peñasco con uno cada uno.

Además seis niñas y cinco niños dieron positivo al virus para sumar 514 casos pediátricos, mientras que de embarazadas no hubo reportes y 10 trabajadores de la salud, resultaron contagiados.