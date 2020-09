Insiste Gudiño dejar a las Chivas

Luego de que al inicio de la presente campaña Raúl Gudiño pidió salir de Chivas con la finalidad de tener mayor continuidad, ahora ya establecido como el arquero titular del Guadalajara reconoció que se encuentra en pláticas con la directiva para analizar su futuro, dejando en duda su continuidad con el equipo rojiblanco.

“Apenas estamos en pláticas con Ricardo Peláez pero todavía no sabemos qué vaya a pasar, veremos qué se presenta en un futuro. Ahorita estoy en Chivas, estoy muy contento y veremos qué se presenta para futuro. Me queda todavía un tiempito”, reconoció.

Ante su poca continuidad, el arquero reveló que vivió momentos complicados cuando no tenía actividad con Chivas, motivo por el que, al ser llamado a Selección Mexicana pese a no ser titular, lo ayudó y motivó para mantenerse en buen nivel para seguir siendo considerado.

“A mí se me requería en Selección y yo iba, me mantenía en forma para estar ahí. Te causa que no sabes ni qué onda, todos lo pensamos, pero para mí es una gran motivación que me tomen en cuenta y estén al pendiente. Me toca no aflojar, fue un momento difícil para mí y me mantuve fuerte mental y físicamente, me mantuve en línea para seguir siendo considerado”, agregó Raúl Gudiño.

Al final, ante la posibilidad de que llegue un arquero experimentado a

Chivas en la siguiente campaña, puntualizó que se encuentra listo y preparado, considerando que los años no dan la experiencia, sino los momentos vividos como futbolista.

“A final de cuentas la decisión de traer o no traer a uno no le toca, lo que me toca es estar ahí demostrando que estoy listo y lo puedo hacer bien. No concuerdo con que los años te dan experiencia, la experiencia te la da lo vivido. No solo en el fútbol, en la vida lo bueno y lo malo te deja experiencia, si no lo vives nunca lo vas aprender”, comentó Raúl Gudiño.