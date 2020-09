Hurtan de una casa dos automóviles en la colonia San Benito

Del inmueble ubicado en la esquina de las calles De la Reforma y Campeche, los maleantes se llevaron dos pick up de la marca Ford; uno de modelo reciente

Dos automóviles sustrajeron amantes de lo ajeno de una vivienda que se localiza en la colonia San Benito.

Fue durante la noche cuando un hombre llegó a su casa ubicada en la esquina de las calles De la Reforma y Campeche, y detectó que no estaba su pick up Ford-F350, de modelo reciente, ni otro también Ford-350, de modelo atrasado, aunque no observó daños en el inmueble.

Ante ello marcó al 911 y pidió apoyo de las autoridades, por lo que agentes de la Policía Municipal acudieron al domicilio para elaborar el informe correspondiente y le brindaron orientación para que interpusiera una querella ante la instancia competente.