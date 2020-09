Hospitalizan a Andrea Legarreta

Hace unos días, la conductora de televisión Andrea Legarreta dio a conocer que ella y su familia se contagiaron del nuevo coronavirus.

La también actriz recibió múltiples críticas por haber asistido a lugares públicos y la culpaban de su propio contagio.

Ante esto, Andrea, de 49 años, quiso aclarar que ella ha sido sumamente responsable y negó haberse contagiado en el cine y restaurantes a los que asistió, como se difundió en redes sociales y algunos medios de comunicación.

«Yo nunca, he afirmado, dicen que fue en el cine, eh, la verdad de los lugares donde más seguros nos sentimos fue en el cine. En el restaurante igual, super responsables, cuidando a su gente”, afrimo Andrea Legarreta.

Andrea también confirmó que ha tenido algunas complicaciones y tiene neumonía, pero nada de gravedad, solo estará en el hospital para supervición médica.

«Me están dando los medicamentos vía intravenosa, no tengo oxígeno, no tengo nada grave, estoy bien… Estaré un par de días y me iré a curar a casa», dijo Andrea.

Respecto a su familia, Andrea comentó que sus hijas y su esposo están bien, tienen pocos síntomas y no hay mayor complicaciones.