Hará Henry Cavill más películas de Superman de la mano de Warner Bros

Los últimos rumores aseguran que el actor ha firmado un acuerdo para rodar tres nuevas cintas

Durante meses se ha especulado con la posibilidad de que Henry Cavill volviera a interpretar a Superman. Aunque por el momento no se ha pronunciado al respecto, los últimos rumores aseguran que el actor ha firmado un acuerdo para rodar tres nuevas cintas de la mano de Warner Bros.

The Cultured Nerd señala que el actor ha cerrado el acuerdo con el estudio para rodar tres películas más y varios cameos adicionales, llegando a un total de entre cinco y seis cintas. Aparentemente el actor ha cambiado de opinión y está volcado en el rol, ya que ha ayudado al estudio a encontrar un nuevo arco narrativo para el superhéroe. La publicación sugiere que este acuerdo podría dar pie a una nueva producción en solitario del vigilante y otorgarle un papel destacado en la secuela de Black Adam.

Cavill dio vida al personaje por última vez en 2017 en Liga de la Justicia. Anteriormente los fans ya le habían visto en Batman v Superman, largometraje estrenado en 2016.

Siempre he sido fan de Superman. Con un personaje como ese, te llevas la capa contigo fuera del set y se convierte en parte de tu representación pública. Cuando conoces niños, los niños no necesariamente me ven como Henry Cavill , pero pueden ver a Superman, y eso conlleva una responsabilidad. Debido a que es un personaje tan maravilloso, en realidad es una responsabilidad que estoy feliz de tener, y espero poder interpretar a Superman en los próximos años», admitió Cavill en un episodio de Actors on Actors de Variety.

El actor está viviendo un gran momento profesional ya que, además de su posible regreso como Superman, está triunfando como Geralt de Rivia en The Witcher. Pronto también estrenará Enola Holmes en Netflix.