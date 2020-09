Exhiben a policías municipales por echar bala y por cohecho

Apenas la semana anterior comentábamos que los agentes municipales la traían volteada y al parecer siguen con la mala racha, ya que ahora exhibieron en video a una mujer y un hombre, que se desempeñan como agentes municipales, porque la fémina realizó disparos con el arma de cargo, mientras que otros dos oficiales los grabaron aceptando un soborno.

En el primer caso, en el video difundido el domingo, se observa a la mujer policía, que evidentemente andaba enfiestada, realizando detonaciones hacia el piso, al parecer con el arma de cargo de su pareja, quien finalmente intercede y le retira la pistola.

En ese sentido, en un comunicado, la corporación municipal informó que ambos uniformados fueron retirados de las calles, no tendrán contacto con la ciudadanía en sus labores, mientras la Comisión de Justicia analiza el caso y decide las sanciones que les aplicará.

A su vez, ayer por la tarde empezó a circular en redes sociales el video de los agentes de la patrulla de la Policía Municipal 169, quienes presuntamente aceptaron un cohecho, por parte de un hombre, ya mayor, quien conducía un pick up Ford-150, quien de acuerdo con quien grabó el ilícito, tuvo que pedir prestados 200 pesos para entregarlos a los agentes, aunque no creo que ese sea el monto total que les dio.

Al respecto, la alcaldesa Celida López Cárdenas, en su cuenta de Twitter tronó en contra de estos desleales elementos y no es para menos, pero tampoco es novedad, pero pues ojalá que los metan en cintura.

Cabe señalar que como dice el dicho, para bailar se necesitan dos, esto es, el que pide y el que da, entonces tan mal está el o los agentes que piden “mochada”, como quien se las otorga.

Sin embargo, quien debe de poner el ejemplo es el guardián del orden, sin embargo, sabemos que en la práctica no es así… Ojalá que los involucrados sean sancionados, aunque las posibilidades son escasas o para cuando la Comisión de Honor y Justicia tome la decisión ya estarán en la próxima administración.

Facilitan movilidad con buen estado de carreteras alimentadoras en Sonora

Me tocó viajar hace unos días a San José de Gracia, la verdad no conocía el pueblo, pero me llamó la atención el buen estado en que se encuentra la carretera que lleva hasta Yécora, y que tiene bastante tráfico pesado.

En el recorrido hasta esa localidad que está unos kilómetros delante de La Colorada, se nota que se ha estado trabajando en la reparación de la carpeta asfáltica, y aunque es solo un carril por sentido y no tiene acotamiento, al menos carece de baches, y eso es una enorme ventaja, así que el titular de la Sidur, Ricardo Martínez Terrazas, está haciendo su chamba.

Asimismo, la rúa está bien señalizada en las áreas con curvas, así como en las cuestas, además de contar con indicaciones de no rebasar y con los límites de velocidad permitidos, qué bueno que a pesar de las dificultades económicas que tiene el estado, se trabaje en dar seguridad a quienes transitan por las carreteras de la entidad, lo cual, ha sido prioridad de la gobernadora Claudia Pavlovich.

Lo que si nos pareció lamentable que el rato que estuvimos en esa localidad, ya que tristemente acudimos a un funeral, no había servicio de energía eléctrica, lo cual, dicen, ocurre con frecuencia en época de lluvias y fueron varias horas las que estuvieron así y con un calor insoportable.

Excelente iniciativa para concientizar a la población sobre uso de cubrebocas

Muy buena la iniciativa del sector empresarial de colocar cubrebocas a los distintos monumentos de héroes colocados a lo largo de la ciudad, a fin de promover el uso de este artículo para protegernos del coronavirus Covid-19.

Como sabemos, hay quienes todavía se reúsan a utilizar este aditamento que puede ser la diferencia entre enfermarnos o protegernos del virus que ya a nivel mundial ha cobrado la vida de más de un millón de personas y que lamentablemente llegó para quedarse por lo que hay que aprender a convivir con él y evitar convertirnos en estadística.

