Grabarán ceremonia del Grito de Independencia

La idea es evitar contagios por Covid-19 y preservar la salud de los sonorenses

Para evitar contagios por Covid-19 y preservar la salud de los sonorenses, la ceremonia para conmemorar el 210 aniversario del Grito de Independencia se transmitirá mediante grabación la noche del 15 de septiembre, a través de canales de televisión de cobertura estatal y redes sociales, informó Germán Robles.

El coordinador ejecutivo de Relaciones Públicas y Eventos del Gobierno del Estado de Sonora explicó que, por la pandemia por Covid-19 se han tenido que tomar decisiones que han impactado en muchos aspectos de la vida diaria y siempre, en todas ellas, la prioridad ha sido proteger la salud de las y los sonorenses.

“Lo más importante es proteger la salud de las personas; estamos en una permanente batalla contra un virus que ha sumido en la tristeza a muchas familias que han perdido a un ser querido y nos ha cambiado la vida a todos por la incertidumbre de no saber cómo nos va a impactar en la salud si nos contagiamos”, expresó, al señalar que, ante ello, las autoridades sanitarias federales y estatales han sido enfáticos en pedir evitar eventos que propicien la aglomeración de personas.

Comentó que ya son casi seis meses de contingencia sanitaria y de extremar precauciones y el sacrificio de todos los que han atendido las recomendaciones de la autoridad y se han quedado en casa por tanto tiempo y no se puede echar por la borda, todo lo ganado.

“Sabemos que las fiestas patrias son una tradición muy arraigada entre la población y sería prácticamente imposible controlar las medidas sanitarias en una verbena popular como la que se vive año con año la noche del Grito. Y aun cuando se canceló esta verbena, el hecho de que la gente sepa que habría una ceremonia cívica en Palacio la noche del 15, abría la puerta a que la gente acudiera aunque sea a hacer acto de presencia”, explicó.

Por ello, dijo, se determinó realizar la grabación de la ceremonia previamente y programar la transmisión para la noche del martes, para no propiciar aglomeración que podría generar algún riesgo de contagio para las personas.

El coordinador ejecutivo de Relaciones Públicas y Eventos del Gobierno del Estado reiteró que se ha suspendido la celebración en vivo de la ceremonia del Grito de Independencia y también el desfile del 16 de Septiembre, toda vez que una conmemoración de este tipo no es compatible con las medidas de sana distancia.

Por ello, invitó a los sonorenses a ver en familia desde casa la transmisión del Grito de Independencia por televisión, por los canales que año con año lo transmiten así como por las redes de Gobierno del Estado y de la gobernadora Claudia Pavlovich, inmediatamente después de que concluya el Grito desde Palacio Nacional por parte del presidente de la República.