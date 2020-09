Gana Lakers117-109 aRockets

Remontaron una desventaja de 21 puntos con el apoyo de LeBron James y Anthony Davis

Anthony Davis y LeBronJames se encargaron de empatar anoche la serie ante los Rockets.

Los Lakers vencieron 117-109 a Houston, que llegaron a estar abajo hasta por 21 puntos en el duelo y lograron ponerse arriba por cinco puntos en el último periodo.

La Semifinal de la Conferencia del Oeste está 1-1, y el Juego 3 será el martes de nuevo en la burbuja de Orlando.

Davis terminó con 34 puntos y 10 rebotes, y el «Rey» James acabó con 28 puntos y 11 tableros.

Markieff Morris fue clave para los ingresos desde la banca al terminar con 16 puntos en 24 minutos.

«Fuimos agresivos y aproveché los minutos que me dieron, creo que hicimos un gran trabajo», dijo Morris tras el duelo en charla virtual.

Houston, fiel a su costumbre, intentó 53 triples en el partido y encestó 22 unidades, pero en esta ocasión la defensa de Rajon Rondo desde la banca se notó cuando cubrió a James Harden y Russell Westbrook.

Harden terminó el duelo con 27 unidades, y Russell con solamente 10 y fallando muchos triples.

«Los tiros no entraron al final, habíamos hecho un buen juego, remontamos, pero no se dio», dijo Harden.