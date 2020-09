Firman convenio para “blindaje electoral”

Se pretende evitar uso inadecuado de programas y recursos públicos en el proceso electoral

La Secretaría de la Contraloría General y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana acordaron a través de la firma de un convenio de colaboración llevar a cabo un programa de “Blindaje Electoral”, para la difusión, capacitación, prevención y atención en materia de obligaciones y prohibiciones, así como de responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas, esto durante el proceso electoral ordinario 2020-2021, para evitar actuaciones indebidas o el uso inadecuado de programas y recursos públicos.

En un encuentro virtual Miguel Ángel Murillo Aispuro, secretario de la Contraloría General, mencionó que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano siempre ha instruido a sus funcionarias y funcionarios públicos para que en el cumplimiento de su deber no incurran en delitos electorales, principalmente, en el 2020-2021 que inició oficialmente en días pasados.

“La gobernadora Pavlovich está muy al pendiente de este acontecimiento e impulsa actividades como esta para que todos cumplamos con nuestro deber y todos nos apeguemos a la norma, no hay posibilidad de cometer un delito electoral durante el tiempo que dure el proceso, todo el año se pueden cometer delitos electorales por parte de funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno y de ciudadanos y, por ello, tenemos que estar muy pendientes, muy actualizados en la evolución de la norma y en las directrices que determine el Consejo Estatal Electoral en el estado de Sonora”, indicó.

Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, reconoció el empeño de la Secretaría de la Contraloría General por capacitar a las y los servidores públicos y que desarrollen sus actividades en apego a las normatividades, para lo cual el trabajo se llevará de manera conjunta.

“Agradecemos esta voluntad permanente del contralor y de toda su plantilla, de todos los niveles, para poder llevar a buen puerto eso, ya contamos nosotros con un programa de capacitación que va ser posible estar en cada uno de los municipios y en cada una de las áreas que requieran que estemos con este blindaje electoral”, señaló.

Con la formalización de esta colaboración se renueva el trabajo realizado en las elecciones del periodo 2017-2018, donde se realizaron tareas conjuntas para difundir y capacitar a los trabajadores gubernamentales de la Administración Pública Estatal y Municipal para el estricto cumplimiento de las disposiciones legales, especialmente, durante el proceso electoral y para no interferir en las campañas políticas.

Además, se contribuirá a la legalidad, transparencia y certidumbre de las próximas elecciones, evitando actuaciones indebidas de las y los servidores públicos y el uso indebido de los recursos, contribuyendo con ello a dar confianza sobre los resultados electorales.