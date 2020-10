Festeja Aída Cuevas sus 45 años de carrera, debuta en streaming live

La cantante ofrecerá un concierto el próximo 17 de octubre para celebrar con sus seguidores

Para Aída Cuevas el camino por la música tradicional mexicana no ha sido sencillo. Abrirse paso por el género, que es dominado en su mayoría por hombres, ha sido un trabajo de más de cuatro décadas en las que, en sus palabras, no hubiera sido posible sin el apoyo de sus padres y el amor por lo que hace.

Por esta razón Aída no para, siente un profundo compromiso con la cultura de México y no duda en poner la música tradicional mexicana lo más alto que puede. Su álbum Antología de la música mexicana, el cual lanzó al principio de la pandemia, es la muestra más clara de esto.

«Estoy muy contenta con este disco, es el número 40 de mi carrera, son canciones tradicionales mexicanas y se logró un dueto con Lucha Reyes. Por ahora, y por la pandemia, sólo está disponible en las plataformas digitales y en mi página, pero espero que en noviembre ya se puedan tener los ejemplares físicos.

Son 45 años en los escenarios llevando la música mexicana por el mundo ha sido la vida de Aída Cuevas, y ahora está lista para celebrarlos de una manera diferente. Será el próximo 17 de octubre cuando la cantante se presente en el escenario del Auditorio Nacional, sin público presente en el recinto, y transmita, por primera vez, un concierto vía streaming live.

«Para mí va a ser histórico, es algo que voy a recordar lo que me reste de vida porque además de poder llegar a 45 años de carrera, estar en un recinto de los más importantes que tenemos en el mundo y sobre todo en el tiempo de la pandemia que va a ser para mi totalmente distinto porque nunca había hecho un show on line en mi vida.

«En un lugar tan grande, sin público, eso me tiene con mucho nervio la verdad, pero me voy a imaginar que estoy frente a la televisión donde me ve mucha gente y voy a dar lo mejor de mí», expresó.