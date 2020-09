Exhortan a legislar sobre justicia cívica

Para evitar que se sigan cometiendo actos de corrupción en la Policía Municipal, la alcaldesa de Hermosillo, Celida López Cárdenas, exhortó al Congreso del Estado a legislar para que se tenga una justicia cívica homologada.

Lo anterior luego de que se exhibió, a través de las redes sociales, un video en donde se sorprende a dos policías municipales sobornando a un automovilista para no multarlo.

La presidenta Municipal señaló que es fundamental que el ciudadano no se preste a este tipo de situaciones y haga la denuncia correspondiente, y también que se legisle la ley en materia de justicia cívica.

Resaltó la importancia de romper con esos vicios que se han generado durante muchísimos años, y donde ambos involucrados tienen responsabilidad el policía por pedir «mordida», y el ciudadano por prestarse al soborno.

“Aquí el llamado es a legislar en materia de justicia cívica. Tienen también los legisladores que tener una mayor preocupación, porque por ejemplo la Comisión de Honor y Justicia tiene todo un procedimiento para hacer una investigación sobre el comportamiento de los elementos de la policía municipal.

«Sin embargo ese procedimiento debería de ser legislado para que en todo el estado de Sonora exista el procedimiento puntual que inicia con la denuncia de un ciudadano, que puede ser un video o denuncia expresa y se pongan todos los plazos”, puntualizó.

En el caso de los dos policías que fueron captados en video cometiendo un supuesto soborno, López Cárdenas indicó que será la Comisión de Honor y Justicia Municipal quien determine qué pasará con esos elementos quienes fueron retirados de las calles en tanto se determina su situación.

Incluso reconoció que hay cuatro procesos ya iniciados contra elementos de dicha corporación que están siendo investigados por denuncias interpuestas en su contra.

La munícipe expresó que el simple hecho de que un policía municipal no pueda acreditar su examen de control y confianza debería de ser suficiente para que ya no pudiera seguir en la corporación.

«Tenemos casi 60 policías contratados que hoy no pueden portar arma porque no han pasado desde hace años su examen de control y confianza, y hago énfasis en este tema porque no hay que esconder nuestros problemas, hay que evidenciarlo, porque que urge la colaboración de todos para resolverlo», reveló.

La presidenta Municipal dijo que seguirán trabajando para mejorar las condiciones generales de los policías municipales, apoyándolos para que continúen sus estudios y de esa manera, tener servidores públicos mejor preparados académicamente; otorgándoles estímulos económicos a los elementos operativos, y capacitaciones, para brindar un mejor servicio a la comunidad.

Estará AMLO en Hermosillo

Este fin de semana visitará Sonora el presidente de la República, Andrés Manuel Lopez Obrador para realizar diversas actividades y cumplir su compromiso con el municipio de Hermosillo con la entrega de recurso para el mejoramiento de vialidades, anunció Celida López Cárdenas.

La alcaldesa de Hermosillo precisó que será una bolsa de 500 millones de pesos, de los cuales 175 millones 200 mil pesos serán para obras de pavimento nuevo y rehabilitación de vialidades por donde transita el transporte público, y el resto, para acciones de equipamiento y apoyo a la vivienda, que serán ejecutados a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

«Son 175 millones 200 mil pesos, no sé exactamente si nos quitaron al final unas calles que estaban ahí observadas porque vinieron la semana pasada personal de la Sedatu; pero ahí viene contemplada la Escuela Regional de Beisbol (Probeis), y remodelación del estadio Héctor Espino.

«También está contemplado El Mirador en el Cerro de la Campana, las ciclovías en La Cañada de los Negros y un albergue para niños en Las Minitas», detalló.

López Cárdenas mencionó que serán ocho obras realizar, además de que irán incluidos los proyectos ejecutivos, gastos de supervisión, etcétera.