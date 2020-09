Es un lastre esquema prejubilaciones del Isssteson

Aún no hay fecha para resolver de fondo el problema de las prejubilaciones con el Isssteson, y cuyo proceso le cuesta millones al Municipio de Hermosillo, aseveró Joaquín Rodríguez Vejar.

Lo anterior, ante el exhorto que hizo el Cabildo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora para agilizar este proceso que llega a tardar años, y durante ese tiempo el Gobierno Municipal debe seguir pagando la nómina sin trabajar a empleados prejubilados.

Al respecto, el secretario del Ayuntamiento señaló que están en pláticas con los directivos del Isssteson para analizar este tema y encontrar una solución para agilizar este proceso.

«Evidentemente estamos en diálogo porque es una situación de los prejubilaciones muy especial que tenemos aquí en el Ayuntamiento de Hermosillo, que es una herencia que recibimos», dijo.

La realidad es que el trabajador cumple los años de servicio, reconoció Rodríguez Vejar, sin embargo se encuentran con que durante muchos años no le pagaron las cuotas al Isssteson, y algunos tienen que esperar hasta 10 años para jubilarse, y en tanto, el Ayuntamiento sigue pagando su nómina y esto no puede seguir así.

El funcionario indicó que están en pláticas con los dos sindicatos del Ayuntamiento para ver de qué manera pueden resolver este problema, ya que son aproximadamente 270 trabajadores con permiso prejubilatorio.

«Es una realidad que tenemos que atender y de alguna forma u otra, la estos afrontando», aseguró.