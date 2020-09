Entregarán módulos de aprendizaje a estudiantes

A partir del 7 de septiembre, personal del Colegio de Bachilleres (Cobach) entregará 29 mil paquetes de módulos de aprendizaje a estudiantes y padres de familia, siguiendo de forma estricta los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud.

El director general de la institución, Víctor Mario Gamiño Casillas, informó que en medio de la contingencia sanitaria ocasionada por Covid-19, todo el personal del Cobach es muy cuidadoso y se apegará estrictamente al protocolo establecido, con el propósito de lograr una distribución adecuada de los módulos de aprendizaje.

“Haremos la entrega de los libros del 7 al 25 de septiembre, para lo cual cada plantel ya tiene elaborado un calendario de entrega y es fundamental que la comunidad escolar y los padres de familia se informen en sus planteles, dado que llevaremos a cabo medidas de sana distancia, uso obligatorio de cubrebocas, en fechas y horarios establecidos para llevar un orden y evitar aglomeraciones”, indicó Gamiño Casillas.

Una vez que el estudiante realice su proceso completo de inscripción en el Cobach, dijo, sus padres o tutores deberán acudir a recoger los módulos de aprendizaje, herramienta fundamental para que los estudiantes puedan construir su propio conocimiento y consolidar los saberes, así como fortalecer las habilidades y las destrezas que exige la materia.

“Vamos a ser muy cuidadosos para asegurar un aforo mínimo adecuado y cumplir con las medidas de sana distancia el día de la entrega y estaremos informando en las redes sociales (facebook, instagram, twitter) sobre las indicaciones a seguir.

Las personas que acudan a recoger los módulos deberán portar cubrebocas, no se permitirá el acceso a las personas que presenten síntomas de enfermedades en vías respiratorias y únicamente se permitirá que una persona acuda a recibir los módulos, pudiendo ser el alumno o alumna, madre, padre o tutor, asimismo, no deberán presentarse adultos mayores de 60 años.

Además, en el acceso de cada plantel, se aplicará un filtro sanitario, el cual verificará el correcto uso del cubrebocas, tomará la temperatura con termómetro digital y se proporcionará en las puertas de manera obligatoria el gel anti bacterial a todo asistente.

Los trabajadores que entregarán los módulos utilizarán guantes para abrir los paquetes y contarán con un rociador con alcohol al 70% para atomizar el paquete de libros y las superficies con las que ha estado en contacto.

Es así como el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora se suma al cuidado de la salud de los y las sonorenses y se exhorta a la comunidad a no bajar la guardia y seguir al pie de la letra las indicaciones del sector salud, para que en próximas fechas volvamos a la normalidad y trabajemos con nuestros estudiantes, en los salones de clase.