Los padres de familia ya se cansaron de hacer el trabajo de los maestros y están a punto de “tirar la toalla”. Participé en una reunión en donde las quejas generalizadas son el exceso de tareas que dejan los profesores a los alumnos en donde los padres, abuelos y demás familiares tienen que entrarle al “quite” para poder salir adelante. El Gobierno debe de estar consciente que las familias las conforman el papá, la mamá y dos o tres hijos, cuando menos, por lo que no es fácil la tarea.

Los padres de familia en su gran mayoría trabajan, entonces las clases en línea se han convertido en un gran problema social y económico. Muchas familias tuvieron que contratar Internet, comprar computadoras o teléfonos inteligentes. Hay alumnos hermanitos que tienen clases a la misma hora y no cuentan con equipos suficientes. Las familias se apoyan entre vecinos y en otros casos con los abuelos, pero aparte de las clases, es mucha la tarea que dejan los maestros.

Las clases tienen una duración de dos horas, pero los maestros les dejan tares a los chamacos y a sus papás para el resto del día. Los padres de familia llegan cansados a sus casas y tienen que ponerse a trabajar con sus hijos para que salgan adelante con sus trabajos. Es que hay clases desde preescolar hasta profesional, pero el problema se centra entre los niños y adolescentes. Creo que tienen razón los padres de familia de quejarse, más al saber que no hay fecha para que todo vuelva a la normalidad.

Cuando menos de aquí a fin de año no habrá clases presenciales, por lo que las familias no saben si podrán con este compromiso en donde los maestros han dejado toda la carga a los padres y demás familiares. Por supuesto que los menores no saldrán bien preparados, pero sí pasarán al siguiente año escolar…Es preferible dejar los estudios para el próximo año, o, asistir a clases en este ciclo escolar con un 50 por ciento o menos de los estudiantes inscritos. Hay que buscarle.

El problema es que los padres de familias no tienen tiempo para apoyar a sus hijos porque ellos trabajan, además, no tienen vocación, ni paciencia para impartir clases. Los menores necesitan tiempo completo en sus estudios y sus papás no se lo pueden brindar…Este es un problema muy serio para la Secretaría de Educación Pública (SEP), y tendrá que buscarle una solución lo más pronto posible, porque acabarán con la salud de muchas familias y afectando su economía.

La ciudadanía todavía no se alborota en la política, tiene más pendiente por el Coronavirus

Existe interés entre los políticos por el proceso electoral en marcha, pero la ciudadanía se encuentra más preocupada por el rumbo que vaya a tomar la pandemia del Coronaviris, que las autoridades buscan minimizar el problema, pero lo cierto es que, con los tiempos de la Influenza, de octubre en adelante, la situación podría agravarse. Nadie sabe lo que va a pasar el próximo año, pero si los repunten del covid-19 vienen muy fuertes, hasta podrían suspenderse las elecciones. La moneda está en el aire. Si esto ocurre, no creo que los partidos devuelvan el dinero.

Hay que recordar que las elecciones se organizan con dinero del pueblo y son miles de millones de pesos los que se ponen en juego. El Gobierno federal ya tiene los recursos para entregárselos a los partidos políticos y al Instituto Nacional Electoral (INE). Pensándolo bien, estos dineros harían más falta para comprar vacunas y evitar el contagio del Coronavirus y de esta forma no dejar que haya más enfermos y muertos…El gobierno podría poner en la balanza esta situación o, realizar una consulta pública para saber qué dice la ciudadanía. Al presidente le gustan muchas las encuestas.

En Europa regresó la enfermedad con más fuerza y en México el problema continúa y, supuestamente, el estado de Campeche es el único que se encuentran con semáforo de salud verde, según el Gobierno federal, pero de todos modos les recomiendan al pueblo a que no “echen las campanas al vuelo” porque nada es seguro y sus estados vecinos continúan batallando para controlar la enfermedad…En el béisbol de Grandes Ligas ya empezaron los PlayOff con público en los estadios y así van a seguir hasta el Serie Mundial y sin sana distancia ni cubrebocas.

El próximo fin de semana estará en Sonora el presidente Andrés Manuel López Obrador

Qué más le podemos pedir a la vida si el presidente Andrés Manuel López Obrador estará nuevamente en Sonora viernes, sábado y domingo. Además, hay que recordar que será la décima ocasión en que el mandatario nos distinga con su presencia. AMLO visitará los municipios de Agua Prieta, Bavispe y Hermosillo, lo que quiere decir que le gusta mucho la carne asada, los frijoles refritos y las tardillas de harina sobaqueras.

El presidente el viernes pondrá la primera piedra para la construcción de una clínica del IMSS en Agua Prieta; asimismo, inaugurará un cuartel de la Guardia Nacional en Bavispe, el sábado; y, el domingo, iniciará con la entrega de los 500 millones de pesos a la alcaldesa Celida López Cárdenas para que arregle las calles de Hermosillo y, visitará, las ruinas del estadio “Héctor Espino”. López Obrador le entregará a la presidenta municipal solo 200 millones de pesos, los otros 300 restantes, se harán a través de Sedatu…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios

