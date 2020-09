Continúan los automovilistas invadiendo las banquetas, afectando a los peatones

Llevo seis administraciones municipales de Hermosillo pidiendo que les dejen el paso libre a los peatones, bajando a los vehículos de las banquetas y al parecer estas no le dan importancia al asunto. A los automovilistas “les vale” que la gente de a pie no tenga por donde trasladarse de un lugar a otro invadiendo sus espacios. Las personas tienen que caminar por media calle, poniendo en riesgo su vida y en serios problemas a los conductores de autos que tienen que sacarle la vuelta para no atropellarlas. Esto sucede en todos los sectores de la ciudad y no se hace nada.

Antes esto sucedía solo en el Centro Cívico de la ciudad, en el área de los palacios, -estatal y municipal-, catedral, Congreso del Estado, Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Plaza Bicentenario y demás oficinas de los gobiernos federal, estatal y municipal. Ahora, este problema se está presentando en los barrios y colonia de la ciudad, por lo que urge una acción rápida de las autoridades. La alcaldesa, Célida López Cárdenas, quiere hacer bien las cosas y aquí le dejo esta tarea, que el pueblo de Hermosillo se lo agradecerá.

Hace falta orden en la vialidad y que la gente respeta los señalamientos de tránsito, como el no correr en sus autos y motos a más velocidad que la autorizada, que se respete la mancha roja en las aceras de las calles, que quiere decir no estacionar y, la mancha amarilla, que son estacionamientos exclusivos. Además, que se respeten los espacios exclusivos para los autos de las personas discapacitados.

Los automovilistas y motociclistas manejan sus vehículos a la velocidad que ellos quieren, se estacionan en donde mejor les parece, donde les quede más cerca el lugar a donde van. Además, deben de respetar la entrada y salida en las cocheras de los domicilios…Lo cierto es que no se están respetando las disposiciones del Departamento de Tránsito. Hay que recordar que mucha gente no conoce los requisitos básicos de tránsito para manejar un vehículo. El Ayuntamiento debería de imprimir unos trípticos con algunos artículos de la Ley de Tránsito. Claro, regalarlos en los cruceros.

No hay remedio casero que proteja del COVID-19: Enrique Clausen

Ningún remedio casero puede proteger contra COVID-19, ni la vitamina C, ni los aceites esenciales, ni el dióxido de cloro, ni el ajo ni los sorbos de agua cada 15 minutos, lo mejor que puedes hacer para evitar ser contagiado por esta enfermedad es la regla de tres: lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas y sana distancia, expresó Enrique ClausenIberri.

En su mensaje a las y los sonorenses, después de confirmar tres defunciones más y 141 nuevos casos por COVID-19, el secretario de Salud destacó que es muy importante evitar lugares donde pueda haber personas enfermas, es decir, lugares concurridos, o con aglomeración de personas. “Ojalá pudiéramos tener unos rayos x donde ver quién está contagiado y quién no, pero no es así; muchos salen a la calle sintiéndose muy valientes, a respirar aire fresco, pero regresan a casa contagiados y su próxima salida es al hospital para respirar con ayuda de oxígeno”, expresó.

Muchos pacientes, agregó, llegan a los hospitales y no saben dónde ni cómo se contagiaron ni a cuántas personas pudieron haber contagiado ellos, porque habían estado en diferentes lugares. Por ello, la mejor prevención es quedarse en casa. En cuanto a los datos estadísticos de hoy, 29 mil 112 personas se han recuperado en Sonora; ocho pacientes COVID fueron dados de alta este día; se confirman tres defunciones más por este virus en dos hombres y una mujer residentes de: Hermosillo dos y Plutarco Elías calles uno; derechohabientes de IMSS, uno; Secretaría de Salud, uno, y uno Issste; acumulándose 2 mil 883 defunciones.

Se confirmaron 141 nuevos casos por Covid-19, en 79 mujeres y 62 hombres, acumulándose 33 mil 097 casos en total residentes de: Hermosillo 87; Caborca 14; Cananea, nueve; San Luis Río Colorado, ocho; Puerto Peñasco, siete; Etchojoa seis; Nogales, cinco; Nacozari tres; Pitiquito y Cajeme, dos cada uno.

De los 141 casos confirmados de hoy 12 fueron en trabajadores de la salud de diversas instituciones. Al momento se han realizado 52 mil 422 pruebas, casos confirmados: 33 mil 097, casos descartados 19 mil 325; cuadro leve: 13 mil 195 (959 activos y 12 mil 236 seguimiento terminado); pacientes curados 16 mil 876; hospitalizados: 143 (50 estables, 80 graves, 13 críticos). En cuanto a la ocupación hospitalaria 17 por ciento es en instituciones públicas y 11 por ciento en privadas.

