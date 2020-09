Me da tristeza ver a Hermosillo con tanta violencia y que no haya autoridad que la frene

Me da tristeza ver a Hermosillo con tanta violencia y que no haya autoridad que la pare, más que en estos hechos se registran personas muertas y heridas. Algo se tiene que hacer para que no sigan las matazones entre los habitantes de esta bendita tierra que me vio nacer. A como va creciendo la delincuencia, vamos a terminar matándonos unos contra otros. Antes se daban los enfrentamientos entre personas que venían de fuera del estado, ahora no, son sonorenses.

Los criminales tienen bien cubierta la ciudad y cuando no es un barrio es otro, pero a diario se registran hechos violentos en donde se pierden vidas humanas. Creo que los mandos militares no están funcionando y la alcaldesa, Celida López Cárdenas, debe de tomar medidas para proteger a los hermosillenses, no le hace que se moleste el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nuestra ciudad capital de Sonora se ha tornado muy violenta y alguien tiene que hacer algo.

Los hermosillenses a diario miran patrullas en las calles del municipio, pero al parecer los policías solo pasen por la ciudad para saber cómo están las temperaturas, si ahora hace más calor que ayer, y disfrutando de las aguas frescas que se venden en los diferentes barrios, pero no hacen nada para prevenir la violencia, ya que los hechos de violencia se registran en “sus narices”. Hasta parece que los policías “les echa agua” a los delincuentes. Esto no debe de seguir sucediendo.

No sé qué hace la policía municipal para prevenir la delincuencia en Hermosillo, tampoco tengo información si existe o no una buena coordinación con las las fuerzas policiacas estatales y federales, pero lo que sí sé, es que no han rendido buenas cuantas a los hermosillenses en los últimos dos años. La alcaldesa López Cárdenas, debe de hacer una evaluación y ver los resultados reales de la actuación policiaca y no basarse en los números que les presentan los jefes policiacos.

En Hermosillo no se da la sana distancia y en los comercios se amontona la gente

En Hermosillo no se está dando la sana distancia y en los comercios se amontona mucha gente a realizar sus compras. Los comerciantes dicen que no pueden decirles a sus clientes que no entren, porque a pesar de que ya se les permitió abrir las puertas de sus negocios, es poco la gente que ha comprado…En ocasiones se ven muchas personas dentro de los comercios, pero no todas compran y estas les quitan el turno a los clientes que sí va a realizar una compra.

También se mira mucha gente en el centro de la ciudad, pero la mayoría de ellas solo van a dar la vuelta, o acuden al mercado a tomar café…En fin, los comerciantes dicen que las ventas han estado bajas y solo se registraron alzas los primeros días, después de que les autorizaron la apertura de algunos comercios…Muchos comercios todavía no abren y otros ya no abrirán, porque “quebraron” al pagar rentas muy altas y pagar sueldos sin recibir ganancias…¡Qué mala onda!

La pandemia del Coronavirus ha afectado a la mayoría de las empresas, desde las más grandes a las más pequeñas, porque no hay entradas de dinero y muchos gastos de operación, desde salarios, rentas, pagos de servicios, entre otros…En el caso de los medios de comunicación, han bajado las publicaciones de anuncios y esto no ha afectado mucho, pero seguimos adelante, porque ya estamos entrados y porque la esperanza nunca muere, tenemos fe en Dios.

Se Suma Gobernadora esfuerzos en la lucha a favor de la integridad de niños y adolescentes

Las niñas, niños y adolescentes son el corazón de la sociedad y se requiere de la unidad de los gobiernos y sociedad civil para evitar que se atente contra su integridad, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al encabezar el foro digital “Acciones contra la pornografía infantil y el turismo sexual en México”, en el que convocó a funcionarios federales, senadores y líderes de organizaciones a conformar un frente común a favor de la infancia y la juventud en el país.

Acompañada de Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en México, las senadoras SylvanaBeltrones y Josefina Vázquez Mota, el senador Rubén Rocha Moya, así como Oliver González Barrales, titular de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, quienes participaron como ponentes, la mandataria llamó a la unidad a los sectores para evitar que se lastime a las niñas, niños y adolescentes, físicamente y a través de plataformas tecnológicas.

“No podemos permitir que les roben la alegría a nuestras niñas y nuestros niños y jóvenes, porque son el corazón de la sociedad y son lo más inocente que hay y me parece de lo más burdo, lo más monstruoso, cómo pretenden ganar dinero de forma ilícita aprovechándose de ello; sinceramente, creo que esta es una lucha que debemos de emprender todos, el Gobierno del Estado de Sonora, las instituciones, las organizaciones civiles y todos en general, porque nadie estamos exentos de que le pueda suceder a alguien que queremos, a alguien cercano”, aseveró.

Durante el encuentro, celebrado en la Ciudad de México y en el que se conectaron vía Zoom, más de mil personas vinculadas a la protección de niñas, niños y adolescentes, la gobernadora Pavlovich confió en que de este foro saldrán acciones importantes para emprender una fuerte lucha frontal contra este tema, para lo cual se debe tener una estrategia puntual, que va desde cambiar legislaciones, hacer protocolos y definir acciones para que las niñas y niños no tengan la facilidad de acceder a sitios digitales que les representen un riesgo.

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en México, comentó que en este tipo de temas no pueden existir colores partidistas y se debe trabajar de manera coordinada en pro de la niñez y adolescencia en México…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

www.elreporterodelacomunidad.com