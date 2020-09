El próximo año habrá mítines de campaña guardando la sana distancia y sin apapachos

Las campañas políticas del próximo año serán diferentes a las que estamos acostumbrados, ya que según los pronósticos de Salud la pandemia del Coronavirus se incrementará y con más fuerza a partir del mes de octubre hasta el mes de abril del 2021, con mayores medidas de sanidad, además del quédate en casa, el lavado y saludo de manos, de abrazos, besos en la mejilla, entre otros. Los candidatos no podrán saludar efusivamente de manos a la ciudadanía votante.

Tampoco habrá concentraciones masivas de personas en lugares público, menos en locales cerrados por temor a contagiarse de la terrible enfermedad que no respeta edades, ni sexo, ni situación económica, ya que los mismo se contagian ricos que pobres…Siempre las personas que corren el mayor riesgo son los adultos mayores, las que tienen enfermedades crónicas como diabetes, asma, cáncer y problemas respiratorios, entre otras, por lo que vale más más quedarse en casa viendo la TV.

Los candidatos se la tendrán que ingeniar para llegarle a la gente en forma efectiva a través de los medios de comunicación, radio, prensa, televisión y diarios en Internet…También a través de las plataformas de twitter, Facebook y demás redes sociales. Hay una forma muy efectiva, que es, correr la voz, propaganda en los camiones urbanos y taxis y, en vehículos particulares. Esta asesoría va de mi parte como un servicio social, ya en campaña tendrán un costo.

Los asesores de los aspirantes a un puesto de elección popular, expertos en estudios de mercado, ya deben de tener sus proyectos de campañas efectivos para hacer ganar a sus clientes, mientras, los candidatos deben de cuidar de no nombrar a los mismos asesores, porque se dan casos. En las campañas a gobernador de Ramón Corral Ávila, del PAN, y Eduardo Bours Castelo, del PRI, al arrancar las contiendas electorales, ambos candidatos contrataron a la misma empresa asesora.

Al suspenderse los mítines y reuniones masivas de campaña, los candidatos se ahorrarán algunos millones de pesos, que muy bien se podrían invertir en los medios de comunicación, si es que quieren ganar, porque las campañas serán muy cortas y el tiempo no les alcanzará para que los conozcan los votantes. La gente debe de conocer a los candidatos de perdida en los medios ya que no los podrán ver en vivo y “tocarlos”, para que vean que son de carne y hueso. Ya en los cargos públicos no se dejan ver.

Para que la ciudadanía se presente a votar el día de la elección, es necesarios que las autoridades electorales inicien desde ya programas de información, al igual que los partidos políticos. Se debe de exhortar a la ciudadanía a votar por los candidatos de sus preferencias…Sería muy lamentable que tangamos gobernador (a) con una votación menor del 25 por ciento de la lista electoral…Ojalá la votación del próximo año sea tan abundante como en las pasadas elecciones del 2018, nada más que estas se inclinaron para un solo lado. Ni modo, así es la democracia.

A pesar del Covid-19 y la crisis económica, en México no hay hambre: López Obrador

En el debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de la cuarta transformación del país, el manejo de la epidemia por Covid y la rifa del avión presidencial, entre otros temas, siempre resaltando el apoyo a los más pobres.

En la grabación de poco más de 18 minutos de duración, el presidente resaltó que a pesar de la pandemia por Covid-19 y la crisis económica que ésta desató, no hay hambre en el país.

“Se está garantizando el consumo básico a millones de mexicanos y ya poco a poco se va recuperando la economía”, aseguró. En el video publicado en sus redes sociales, el presidente también destacó que se están dando los primeros pasos para que México sea un país auténticamente democrático. “Nosotros desde hace mucho tiempo venimos luchando para conseguir un verdadero cambio en el país y así lo decidió después de muchos años el pueblo de México, nos eligió y nos hemos propuesto llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país”, comentó.

“A pesar de que estamos enfrentando dos crisis (…) estamos enfrentando la pandemia del coronavirus, del Covid-19, esta enfermedad terrible y, estamos enfrentando también lo que desató, produjo, originó esta pandemia: una crisis económica. Como en otros países, estamos enfrentando al mismo tiempo dos crisis, pero vamos saliendo, estamos avanzando enfrentando la pandemia; hemos actuado con responsabilidad, no han ayudado mucho los expertos”, agregó.

El presidente aseguró que va disminuyendo el efecto nocivo de la pandemia y como lo fue desde un principio, lo principal es salvar vidas. Destacó que también se avanza en el tema económico gracias a que se apoya a la gente más pobre con recursos generados por el ahorro de no permitir la corrupción y fruto de la austeridad republicana, afirmó.

Como siempre, la Gobernadora Claudia Pavlovich “tocando puertas” en dependencias federales

La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, se reunió con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, para conseguir que se destinen más recursos para los municipios de Sonora en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021.

En un encuentro al que asistieron gobernadores de varias entidades del país, la mandataria sonorense le solicitó al titular de Hacienda, reconsiderar modificaciones al Presupuesto e incluir más recursos para fortalecer a los municipios de la entidad…Como siempre, Claudia “tocando puertas” en la Ciudad de México… Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.