A cinco años de la administración estatal se tomará en cuenta a usuarios de camiones

Me parece una vacilada que a cinco años de haber iniciado la actual administración estatal se quiera hacer una consulta ciudadana para mejorar el servicio público de camiones. Las autoridades quieren conocer la opinión de los usuarios de Hermosillo para el diseño de cualquier ampliación o cambio en el trazado de los recorridos de las unidades del transporte urbano. Todo esto se debe a que nuestra ciudad capital de Sonora fue incluida en el programa “Ciudades del Futuro”.

El director del Transporte en Sonora, Carlos Morales Buelna, dijo que este instrumento forma parte del trabajo conjunto que se realiza con el apoyo de la Embajada Británica en México y estamos recabando opiniones y documentándonos para tomar las mejores decisiones que estén sustentadas con el pensar y sentir de los usuarios del transporte público para beneficiarlos. Es importante tomar en cuenta a la ciudadanía usuaria del transporte… Nunca es tarde.

Qué buenos que se tenga la intención de mejorar el servicio público de camiones en Hermosillo y de todo Sonora y, aunque no se puede considerar como excelente, creo que hace muchos años no se tenía uno igual al que se está prestando actualmente. Lo que sea de cada quién, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, se fajó bien las faldas y acabó con las mafias que antes tenían el control del transporte urbano. Todas las unidades se encuentran en buenas condiciones.

El servicio urbano de camiones está a la altura de los hermosillenses, aunque se podría mejorar, encendiendo el aire acondicionado en todas las unidades, aunque en su gran mayoría sí cumplen con esta exigencia de la ciudadanía…Hermosillo está creciendo y es necesario que especialistas haga sus modificaciones a las rutas buscando las formas de mejorar consultando a los usuarios. A los usuarios reales y no a la Unión de Usuarios de Hermosillo, estos son punto y aparte.

Es necesario que los gobiernos y empresas atiendan a sus clientes y no los tengan en el sol

No sé realmente a qué autoridad les corresponde hacer algo por los hermosillenses. Ayer fui al banco y no pude entrar, porque antes de mí había 18 personas en la fila y no estaba en condiciones de soportar los quemantes rayos del sol y las altas temperaturas de más de 40 grados centígrados…Luego pasé por Fonacot, en donde también había largas colas en las afuera del edificio, porque no dejaban entrar más que a cinco personas.

Luego llegué a comprar una piza por el boulevard Luis Donaldo Colosio y Olivares, en donde solamente dejaban entrar a seis personas y las demás, permanecían mucho tiempo bajo los rayos del sol…Lo mismo pasa en las oficinas de los gobiernos federal, estatal y municipal. ¿No habrá alguna forma de obligar a las empresas a que coloquen carpas, para que los clientes no les pegue el sol de lleno y así poder hacer fila aminorando un poquito el calor?

Tenía entendido que los bancos ya se habían comprometido a poner sombras, pero todo parece indicar que no cumplieron la promesa…Esta situación se está presentando en todas partes, por lo que se debería de inventar un sistema en donde se atienda solo por cita. Así, cada hora acudirían las personas citadas, tanto en las oficinas de los gobiernos como del sector privado. Si alguien tiene una mejor idea que la exprese, pero esta situación debe de cambiar por el bien de todos.

Se reúne presidenta municipal de Hermosillo, Celida López, con asociaciones civiles

La alcaldesa Celida López Cárdenas se reunió con presidentes de asociaciones civiles para plantear los principales logros del segundo año de gobierno, así como los nuevos retos que enfrenta la administración municipal que encabeza.

“Gracias por su tiempo y por su iniciativa para lograr tener la ciudad que nuestras familias merecen”, expresó la Presidenta Municipal a los liderazgos ciudadanos que asistieron a la reunión, a la que también asistió Bernardeth Ruiz Romero, titular del DIF Hermosillo.

Uno de los principales temas que se abordaron fue cómo establecer canales de trabajo adecuados a la nueva normalidad en cada uno de los rubros en los que tienen impacto las distintas asociaciones presentes, con el apoyo constante de la autoridad municipal.

Esta fue la primera reunión presencial, con las medidas sanitarias requeridas, tras iniciada la contingencia sanitaria por Covid-19, y en ella se abordaron temas de salud, asistencia social y discapacidad, con las que ya se tiene trabajo previo y se ha colaborado de diversas maneras…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

