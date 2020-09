Empezaron las campañas negras en contra aspirantes a la gubernatura de Sonora

A nueve meses de las próximas elecciones de Sonora, ya empezaron las campañas negras entre los aspirantes a la gubernatura del estado, lo que nos da un adelanto de cómo estarán los procesos electorales del próximo año. Entiendo que, en la guerra, en el amor y en la política toda se vale para lograr el objetivo, pero utilizar esas prácticas para ganar una elección gubernamental, sería retroceder en la democracia. Sonora es un estado plural y gana el que logra más votación.

No hay que empañar las próximas elecciones con ataques, menos meterse con la familia de los candidatos, porque esto podría provocar violencia y no tiene caso en un estado libre y democrático como Sonora, en donde hasta ahora están gobernando alcaldes de diferentes partidos políticos. La Gubernatura ha sido ocupada por militantes del PRI y PAN, pero podrían ganar la elección otras fuerzas políticas y serán bienvenidas por la ciudadanía.

Hasta ahora todos los aspirantes (mujeres y hombres), que se mencionan como posibles candidatos a la gubernatura del estado, tienen posibilidades de ganar la elección. En política y en la democracia todo puede suceder el día de las elecciones y creo, que todavía la gente no tiene un candidato favorito. Hay que recordar las elecciones pasadas, en donde los candidatos del partido Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena), dieron la sorpresa y ganaron casi todo.

Candidatos que la misma ciudadanía no “daba un cinco” por ellos, apabullaron a los candidatos de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI). Los dirigentes de estos dos poderosos partido todavía hasta hoy se sientes temerosos se que vaya a pasar lo mismo del mes de julio de 2018…Los panistas se encuentran indecisos y no haya a quién postular candidato, lo mismo pasa con los priistas. Ambos partidos tienen varias opciones, pero no quieren fallar.

Para estas fechas ya fuera para que tuvieran un posible candidato que se mencionara en los medios de comunicación, como lo tiene Morena con Alfonso Durazo Montaño, para que la ciudadanía votante vaya escogiendo a sus candidatos. Ya es tiempo de que se “abran de capa”. Los tiempos han cambiado y más aún cuando el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, en todas las encuestas resulta como posible ganador de las elecciones del próximo año 2021.

El PRI y el PAN deberían de tener ya a un aspirante a la gubernatura como posibles candidatos y darles todo el apoyo, así como los otros partidos políticos. Repito, Morena ya lo tiene con Alfonso Durazo Montaño. Los priistas tienen a tres aspirantes, que son: Ernesto Gándara Camou, Miguel Ernesto Pompa Corella y Pedro Ángel Contreras López; el PAN a Antonio Astiazarán Gutiérrez y Ernesto “Kiko” Munro López; MC, a María Dolores del Río Sánchez y Ricardo Bours Castelo.

El PT tiene como aspirantes a la gubernatura del Estado a Ana Gabriela Guevara Espinoza; el PRD no tiene todavía, pero podría ser Carlos Navarro López, ahora que su compadre, Jesús Zambrano Grijalva, es el dirigente nacional del partido del Sol Azteca…O sea, posibles candidatos los hay, solo es cuestión de que se haga público. Esto no viola la Ley Electoral, porque no andarán en campaña, nada más para que la gente conozca a todos los posibles candidatos a gobernador.

Llama Gobernadora Pavlovich a alcaldes a seguir trabajando unidos en beneficio de los ciudadanos

Con un llamado a seguir trabajando en un ambiente de unidad y cooperación, siempre en beneficio de las y los sonorenses, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano reconoció el trabajo de las 72 alcaldesas y alcaldes de Sonora que rindieron su segundo informe de gobierno en sus municipios… A través de un mensaje en video, resaltó el esfuerzo de las y los presidentes municipales durante la pandemia por COVID-19, ya que han demostrado un fuerte compromiso con la gente y han colaborado en equipo con el Gobierno del Estado para su contención.

“Quiero aprovechar para agradecerles muy sinceramente su compromiso con la gente, porque en medio de la pandemia logramos hacer equipo y construir un frente común para proteger la salud de nuestros ciudadanos”. Señaló que el 2020 no ha sido un año sencillo, ya que las condiciones que impuso la pandemia, han obligado a todos a cambiar la forma en la que se trabaja, en la que se vive y en la que, desde los gobiernos, se atienden las demandas y necesidades de la población.

“Esa unidad es la que debemos mantener, que debemos fortalecer, de cara al futuro, porque solo unidos podremos seguir adelante y retomar el camino hacia el crecimiento y el liderazgo nacional”, señaló.

Comentó que en estos cinco años de su gobierno, como gobernadora le ha dado cinco veces la vuelta al estado, y en estos dos de ellos trabajando de la mano con las alcaldesas y alcaldes ha comprobado que ellos también lo han hecho en sus comunidades, porque mantienen el compromiso con la gente en sus ejidos, en sus barrios y colonias. Sé y me consta lo que han logrado. Se los reconozco Y sé que sus ciudadanos también lo hacen, dijo.

“Ya estamos en el último tramo, estamos a tan sólo un año de culminar nuestros periodos de gobierno y el camino no será fácil. Pero a Sonora y a los sonorenses nada se nos ha dado fácil. Por eso los invito, alcaldesas y alcaldes, a que en estos tiempos donde en el mundo se asoma la división, nos mantengamos firmes… juntos… bien comunicados… para seguir siendo líderes, para seguir siendo solidarios, para seguir siendo ejemplo de fortaleza y de solidaridad”, expresó.

La gobernadora Pavlovich confió que Gobierno y Ayuntamientos sabrán superar este nuevo reto como lo han hecho hasta ahora, enfrentando la adversidad de frente, ya que las grandes batallas no se han librado jalando cada quien para su lado, se han librado unidos y con un mismo objetivo…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

